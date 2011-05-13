«Инвестиции в себя не продашь, не подаришь, не пропьешь»

О деталях предстоящей конференции, главная тема которой — «Инвестиции в завтрашний день», накануне рассказали журналистам представители фонда поддержки и развития предпринимательства Тюменской области, а также региональных организаций и деловых объединений.
«Подобных мероприятий, как в нашем городе, нет вообще, — рассказал директор НП „Меркурий-клуб“ Андрей Разуваев. — Есть узкоспециализированные конференции, но широкий круг предпринимателей, задействованных в малом бизнесе, собираем только мы. Кроме того на нашей конференции предприниматели и власть общаются конструктивно, тогда как в Москве, например, представители бизнеса проводят забастовки».
На прошлогоднем Дне предпринимателя, который посетили 338 человек, губернатор Тюменской области даже поинтересовался у своего заместителя, откуда столько участников и добровольно ли они пришли, отмечает Андрей Александрович. По его директора «Меркурий-клуба», главная причина востребованности мероприятия — качественный контент.
Организаторы подробно рассказали, о чем будут говорить на каждой площадке. Председатель наблюдательного совета НП «Тюменский деловой клуб» Сергей Шатохин рассказал о секции, посвященной созданию инновационных проектов, работе с бизнес-ангелами, венчурами и бизнес-проектами. «Это направление в России развито очень слабо, — отметил Сергей Михайлович. — В США около 250 тыс. бизнес-ангелов, которые инвестируют примерно в 50 тыс. компаний. Сумма инвестиций — около 50 млрд. долларов. В России эти цифры в тысячу раз меньше: 25 млн. долларов инвестируют 250 бизнес-ангелов примерно в 50 компаний». Информация, которой поделятся на этой площадке, будет полезна предпринимателям, желающим привлечь инвестиции для воплощения бизнесов в сфере инноваций.
Тюменская область — регион, привлекательный для инвестиций. У нас реализуются крупные проекты, оборот которых — миллиарды долларов, их воплощают крупные компании федерального масштаба. Поэтому будет актуальной тема следующей секции — «Взаимовыгодное сотрудничество между крупным и малым бизнесом», о котором рассказал представитель ТРО «Деловая Россия» Сергей Разуваев. Как региональные компании малого или среднего бизнеса могут быть интегрированы в эти проекты? Научить взаимодействию с крупным бизнесом поможет информация, которую расскажут здесь.
По мнению Сергея, малый бизнес считает, что в крупных компаниях все сложно, коррумпировано, поэтому войти туда небольшим компаниям нереально. «На самом деле, малому и среднему бизнесу нужно понимать принципы, по которым работают крупные проекты, — развенчивает стереотип предприниматель. — Осознавая и учитывая их, малый бизнес может интегрироваться в любой проект». Что это за принципы, расскажут на секции.
Предприниматель рассказал, что на прошлогоднем мероприятии поднималась такая проблема: местных производителей не пускают в сетевые магазины. По его мнению, это не так сложно: чтобы «зайти» в сеть, нужно соблюсти определенные требования, без которых сеть не в состоянии вести свой бизнес. Это может касаться штрих-кода, упаковки и прочих вещей.
«Мы считаем, что наши предприниматели в этом направлении не дорабатывают, — отметил представитель ТРО „Деловая Россия“ — А это огромный рынок, инвестиции и новые рабочие места».
На следующей площадке расскажут о том, как грамотно инвестировать в себя. Центральной темой здесь станет предпринимательство как профессия, требующая специальных знаний, навыков, личностных характеристик. «Инвестиции в себя — это тот актив, который нельзя ни продать, ни пропить, ни подарить», — отметил представитель ТРО «ОПОРА России» Максим Воробьев. По его мнению, не стоит воспринимать обучение как что-то второстепенное, пустую трату времени и денег. На секции расскажут, как правильно поставить перед собой цели и задачи на какой уровень и в какое время должен выйти ты сам и твой бизнес, какие инструменты будут этому способствовать, где можно получить знания и как ими правильно распорядиться.
Кроме этого, на конференции будут работать следующие площадки: «Реализация социально-значимых задач на основе ГЧП: разбор проектов», «Возможности передачи части услуг, оказываемых в социальных учреждениях, малому и среднему бизнесу».
В рамках «Дня предпринимателя — 2011» полуторачасовой мастер-класс даст специалист в области продаж, управления персоналом и мотивации Майкл Бэнг (Дания), который расскажет об управлении персоналом. 27 и 28 мая он проводит в Тюмени практикумы о том, как сделать доход стабильно высоким и как на 100% контролировать успехи бизнеса. Организаторы — консалтинговая группа «Интерактив».
В настоящее время для участия в конференции зарегистрировались 307 человек, всего же ожидается присутствие около 500 предпринимателей. Мероприятие пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре. Все, происходящее на шести площадках, будут транслироваться в режиме онлайн на сайте мероприятия — dp2011.ru.