«Инвестиции в себя не продашь, не подаришь, не пропьешь»

На следующей площадке расскажут о том, как грамотно инвестировать в себя. Центральной темой здесь станет предпринимательство как профессия, требующая специальных знаний, навыков, личностных характеристик. «Инвестиции в себя — это тот актив, который нельзя ни продать, ни пропить, ни подарить», — отметил представитель ТРО «ОПОРА России» Максим Воробьев. По его мнению, не стоит воспринимать обучение как что-то второстепенное, пустую трату времени и денег. На секции расскажут, как правильно поставить перед собой цели и задачи на какой уровень и в какое время должен выйти ты сам и твой бизнес, какие инструменты будут этому способствовать, где можно получить знания и как ими правильно распорядиться.