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За рекламу «доли» поплатились штрафом

12 мая 2011, 13:16
Распространитель рекламы ООО «Пронто-Тюмень» размещал в газете «Из рук...

Распространитель рекламы ООО «Пронто-Тюмень» размещал в газете «Из рук в руки» объявления о продаже квартир в объектах долевого строительства без указания сведений о месте и способах получения проектной декларации. За что поплатился штрафом в 100 тысяч рублей. Законность привлечения общества к административной ответственности и назначения штрафа подтвердил Арбитражный суд Тюменской области.

ООО «Пронто-Тюмень» осуществляет распространение газеты «Из рук в руки — г.Тюмень» и прием объявлений в газету на основании заключенного агентского договора. В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О рекламе» рекламораспространителем является лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. Таким образом, ООО «Пронто-Тюмень» распространяя газету бесплатных объявлений, является рекламораспространителем, сообщает пресс-служба Тюменского УФАС.

В газете бесплатных объявлений «Из рук в руки» была опубликована реклама квартир в новых домах по различным адресам Тюмени с использованием сокращений:

— «Станционная ... ПД „Недв. и стр-во“ № 17 от 12.05.09...»;

— «Центр. М.Тореза, ..., на сд., ПД КВ № 39 от 30.09.08.»;

— «Заречный ... www.dskjbi.ru, ключи в октябре».

Использованные в рекламе сокращения не являются общеупотребительными и позволяют неоднозначно истолковывать его смысл, такие сокращения нельзя назвать указанием сведений о месте и способе получения проектной декларации. Кроме того, указание только адреса сайта не является надлежащим извещением о способе и месте получения проектной декларации, отмечает антимонопольное ведомство.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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