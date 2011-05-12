За рекламу «доли» поплатились штрафом

Использованные в рекламе сокращения не являются общеупотребительными и позволяют неоднозначно истолковывать его смысл, такие сокращения нельзя назвать указанием сведений о месте и способе получения проектной декларации. Кроме того, указание только адреса сайта не является надлежащим извещением о способе и месте получения проектной декларации, отмечает антимонопольное ведомство.