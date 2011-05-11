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Решить квартирный вопрос поможет ипотека

11 мая 2011, 10:52
Если ипотечное кредитование – это решение квартирного вопроса...

Если ипотечное кредитование – это решение квартирного вопроса для вашей семьи, то Ипотечная ярмарка для вас! VI Ипотечную ярмарку в Тюмени проводит региональное агентство недвижимости «Этажи».

Начать поиск подходящей ипотечной программы – шаг серьезный и непростой. Ипотечная ярмарка – это площадка для общения сразу с 15 банками Тюмени и области, ряд из которых в рамках совместной работы с агентством предлагают особые условия кредитования.

Так, организаторы обещают присутствие таких структур, как Сбербанк, Запсибкомбанк, ВТБ 24, Ханты-мансийский банк, Банк Открытие, МДМ Банк, Газпромбанк, Росбанк, Собинбанк и других. Специалисты учреждений предложат различные кредитные схемы, рассчитают срок выплаты и сумму ежемесячных платежей.

В свою очередь, риэлторы агентства в кратчайшие сроки помогут подобрать необходимую недвижимость и грамотно оформить все документы. А ипотечные брокеры подберут выгодную программу кредитования для конкретного объекта и каждого участника.

В рамках ярмарки пройдет «круглый стол» на острую тему «Аренда или ипотека?!»

Ипотечная ярмарка состоится 14 мая 2011 года по адресу: ул. Ленина, 38, 5 этаж. Время проведения: с 10 до 17 часов.

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#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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