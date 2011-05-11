Решить квартирный вопрос поможет ипотека

Если ипотечное кредитование – это решение квартирного вопроса для вашей семьи, то Ипотечная ярмарка для вас! VI Ипотечную ярмарку в Тюмени проводит региональное агентство недвижимости «Этажи».
Начать поиск подходящей ипотечной программы – шаг серьезный и непростой. Ипотечная ярмарка – это площадка для общения сразу с 15 банками Тюмени и области, ряд из которых в рамках совместной работы с агентством предлагают особые условия кредитования.
Так, организаторы обещают присутствие таких структур, как Сбербанк, Запсибкомбанк, ВТБ 24, Ханты-мансийский банк, Банк Открытие, МДМ Банк, Газпромбанк, Росбанк, Собинбанк и других. Специалисты учреждений предложат различные кредитные схемы, рассчитают срок выплаты и сумму ежемесячных платежей.
В свою очередь, риэлторы агентства в кратчайшие сроки помогут подобрать необходимую недвижимость и грамотно оформить все документы. А ипотечные брокеры подберут выгодную программу кредитования для конкретного объекта и каждого участника.
В рамках ярмарки пройдет «круглый стол» на острую тему «Аренда или ипотека?!»
Ипотечная ярмарка состоится 14 мая 2011 года по адресу: ул. Ленина, 38, 5 этаж. Время проведения: с 10 до 17 часов.
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