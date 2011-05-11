Молодежь полюбила землю

Спрос на загородную недвижимость никто не отменял. Он продолжается. Теперь переехать за город стремятся не только пенсионеры, но и молодые семьи, которым нужен определенный набор благ. Домов в пригороде много, но, как отмечают специалисты, в проектах прошлых лет немало недочетов, поэтому покупатели предпочитают строить самостоятельно.
Территория юга Тюменской области благоприятна для создания экопоселков, экодомов, считает председатель комитета по экологии города Тюмени Людмила Могутова. «О том, что Западная Сибирь еще долго будет оставаться благоприятной, смело заявляют ученые», - сообщила она сегодня на «круглом столе» в Выставочном зале. Мероприятие прошло в рамках стразу трех специализированных выставок: «Дача. Сад. Огород», «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Малоэтажное и деревянное домостроение».
Перспективными районами для строительства малоэтажных частных домов почетный архитектор России Олег Бузников назвал южное и юго-западное направления от города (это район Московского тракта). Он отметил, что привлекательность их не только в хорошей транспортной доступности, но и в том, что эти районы достаточно развиты, там уже есть поселки с хорошей инфраструктурой (детскими садами и школами), что немаловажно для сегодняшнего покупателя.
При этом готовые дома и коттеджи покупают лишь порядка 10% клиентов агентства недвижимости «Сова», при этом они выбирают их в ценовом диапазоне от 2,5 до 5 млн. рублей. Остальным требуются земельные участки, привела статистику замгендиреткора агентства Светлана Яркова: «Люди хотят строить сами, поэтому предпочитают пустые участки».
«Если раньше покупатели загородной недвижимости были ближе к пенсионному возрасту, то сегодня это молодые семьи (от 28 лет), - продолжила тему гендиректор агентства «Сова» Оксана Белевцова. Она считает, что молодежь стимулирует государство, предлагая определенные программы. Среди факторов, привлекающих за город, специалист отметила транспортную доступность, комфортность и экономичность самого дома, для чего все чаще привлекают дизайнеров.
Нет, дизайнеры не занимаются непосредственно строительством, они создают уют в доме и на прилегающей территории. Грамотный проект может уберечь от разных рисков и сделать дом уютным, эргономичным и комфортным.
«15 последних лет мы все чаще сталкиваемся с разработкой проектов загородной недвижимости, и я понимаю, сколько ошибок было совершенно в прошлые годы» - высказалась директор студии «Интеграф-дизайн» Мария Прудникова. Например, трехэтажный дом вовсе не экологичный, если на первом его этаже столовая и гостиная, на третьем – бильярдная, а на втором спальня, считает она. Не согласиться с этим невозможно, но такие проекты действительно встречаются. «Дизайнер всегда вторичен относительно архитектуры. В те года архитекторы тоже совершали ошибки: заходишь, а в центре помещения лестница, которая «съела» все пространство, - рассказала специалист. - Поэтому для меня тема экологичности – не только экологические стройматериалы, но и экологичность пространства, правильное функциональное его зонирование». Благодаря помолодевшему покупателю загородного жилья, теперь назначение комнатам определить легче. «Если раньше дома мы делали для пожилых пар, то сейчас мы строим для семей, соответственно им нужны функциональные комнаты. Дом должен быть наполнен смыслом и будущим, - отметила дизайнер.
Комфортные и экологичные дома с инженерией, хорошими подъездными путями и близкие к объектам соцкультбыта, всегда будут привлекательными для семей. Важно понимать, что строить самому – значит взять на себя обязанность за качество дома. Здесь нельзя продешевить – это должен быть дома на века, дом для большой семьи, для счастливой семьи.