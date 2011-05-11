Молодежь полюбила землю

«15 последних лет мы все чаще сталкиваемся с разработкой проектов загородной недвижимости, и я понимаю, сколько ошибок было совершенно в прошлые годы» - высказалась директор студии «Интеграф-дизайн» Мария Прудникова. Например, трехэтажный дом вовсе не экологичный, если на первом его этаже столовая и гостиная, на третьем – бильярдная, а на втором спальня, считает она. Не согласиться с этим невозможно, но такие проекты действительно встречаются. «Дизайнер всегда вторичен относительно архитектуры. В те года архитекторы тоже совершали ошибки: заходишь, а в центре помещения лестница, которая «съела» все пространство, - рассказала специалист. - Поэтому для меня тема экологичности – не только экологические стройматериалы, но и экологичность пространства, правильное функциональное его зонирование». Благодаря помолодевшему покупателю загородного жилья, теперь назначение комнатам определить легче. «Если раньше дома мы делали для пожилых пар, то сейчас мы строим для семей, соответственно им нужны функциональные комнаты. Дом должен быть наполнен смыслом и будущим, - отметила дизайнер.