Спроси, как регистрировать гаражи и дачи

Специалисты по телефону ответят на вопросы граждан, касающиеся регистрации права собственности на гаражи, расположенные в гаражно-строительных кооперативах. Также они расскажут о том, как правильно регистрировать право собственности на создаваемые и созданные объекты недвижимого имущества нежилого назначения (дачные постройки) в упрощенном порядке (в рамках закона о «дачной амнистии»), а также проконсультируют по вопросам регистрации права собственности на нежилые объекты недвижимости, приобретенные в процессе приватизации государственного и муниципального имущества, по договорам купли-продажи, мены, дарения, в порядке наследования и т.д.