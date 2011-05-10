Спроси, как регистрировать гаражи и дачи

О порядке регистрации нежилых объектов расскажут специалисты управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области в рамках «горячей» линии.
Специалисты по телефону ответят на вопросы граждан, касающиеся регистрации права собственности на гаражи, расположенные в гаражно-строительных кооперативах. Также они расскажут о том, как правильно регистрировать право собственности на создаваемые и созданные объекты недвижимого имущества нежилого назначения (дачные постройки) в упрощенном порядке (в рамках закона о «дачной амнистии»), а также проконсультируют по вопросам регистрации права собственности на нежилые объекты недвижимости, приобретенные в процессе приватизации государственного и муниципального имущества, по договорам купли-продажи, мены, дарения, в порядке наследования и т.д.
Особое внимание специалистами будет уделено разъяснению норм Федерального закона №159-ФЗ, регламентирующего возможность выкупа арендуемых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предприятиями малого и среднего бизнеса, а также индивидуальными предпринимателями на льготных условиях, сообщает пресс-центр ведомства.
«Горячая» телефонная линия состоится 12 мая 2011 года с 11.00 до 12.00 по телефонам: (3452) 43-28-43.