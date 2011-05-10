Полевая кухня от застройщика!

Ветеранам отвели отдельные места. С великой Победой их поздравляли танцевальные и песенные коллективы. Как же приятно было наблюдать, как бабушки и дедушки со счастливыми лицами принимали в подарок цветы и подпевали слова военных песен! Высказать слова благодарности мог каждый желающий – от мала до велика. Особо мне запомнилась маленькая девочка, которая сама вышла на сцену и смело спела небольшую шуточную песенку. И пусть песенка была совсем не на военную тематику, но она была от души и тронула сердца не только стариков, но всех присутствующих.