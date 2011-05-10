Полевая кухня от застройщика!

В этом году в День Победы в 3-ем Заречном микрорайоне горожан ждала отдельная концертная программа, посвященная 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором выступили застройщик «Партнер-Инвест» и управляющая компания «Комфортный дом». На торжественное мероприятие были приглашены все желающие.
День выдался теплый и солнечный. На небольшом пустыре на улице Газовиков организаторы разбили военный лагерь: несколько больших палаток, маскировочная сеть и даже полевая кухня с кашей и горячим чаем. С интересом горожане рассматривали участников мероприятия, которые были в военной форме прошлых лет.
«В домах 3-го Заречного живет 8 ветеранов. Все они были приглашены на праздник. И нам очень приятно, что пришло их сюда еще больше, – прокомментировал директор «Комфортного дома» Артем Завьялов. – Весь 3-ий Заречный от души их поздравляет с Победой!».
Ветеранам отвели отдельные места. С великой Победой их поздравляли танцевальные и песенные коллективы. Как же приятно было наблюдать, как бабушки и дедушки со счастливыми лицами принимали в подарок цветы и подпевали слова военных песен! Высказать слова благодарности мог каждый желающий – от мала до велика. Особо мне запомнилась маленькая девочка, которая сама вышла на сцену и смело спела небольшую шуточную песенку. И пусть песенка была совсем не на военную тематику, но она была от души и тронула сердца не только стариков, но всех присутствующих.
Самые активные жители микрорайона забавлялись воздушными змеями, сделанными своими руками. Чуть в отдалении от площадки с выступающими был организован мастер-класс по созданию воздушных змеев. Ребятишки охотно брались за это дело.
Ветераны и труженики тыла, пришедшие на празднование Дня Победы на улицу Газовиков, остались довольны. Они получили свою порцию позитива, при этом, что удобно, им не пришлось выезжать в центр города.
Введя в эксплуатацию жилые дома «Партнер-Инвест» продолжает интересоваться их судьбой, жизнью людей, живущих в них, сплочать горожан, организовывая здесь различные тематические мероприятия. А рядом продолжает расти 4-ый Заречный, известный как микрорайон Европейский, где застройщик обещает построить вместительную площадку для прогулок. Возможно, та площадка станет новым местом для народных гуляний.
Евгения Лямзина