Победу создавали в Тюмени несколько лет

«Я стараюсь придерживаться стиля. Хоть это и сложно, но я хочу все в машине оставить «как есть», — говорит Артем. Сохранить первоначальный вид ретро-автомобиля сегодня — задача не из легких. На «Победу» почти не найти деталей. А если они и есть, то стоят недешево. К примеру, один только значок «ГАЗ-М20», который крепится над радиатором авто, может стоить на рынке несколько тысяч рублей. Да и в Тюмени практически ничего не найти. Энтузиасту пришлось заказывать нужные детали из Уфы, где они были у местных автолюбителей.