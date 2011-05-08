Победу создавали в Тюмени несколько лет

«Спокойная на колдобинах, в поворотах и при ускорениях. Хороша на трудных дорогах, если вы не спешите. На дороге держится великолепно. Для своего размера очень стабильна — видимо из-за веса и мощных рессор», — так еще в 1957 году писал про советский автомобиль ГАЗ-20 «Победа» авторитетный американский журнал Science and Mechanics.
Спустя более полувека понимаешь то же самое. Сидя в салоне «Победы», чувствуешь, что тебя везет массивный и надежный автомобиль, который за десятилетия не утратил своих лучших качеств. Сейчас подобная машина большая редкость. В Тюмени «Победы» можно пересчитать по пальцам одной руки. Это и понятно, ведь ГАЗ-М20 перестали выпускать еще в 1958 году, то есть более полувека назад. А первая серийная «Победа» сошла с конвейера в июне 1946 года, через год после того самого, долгожданного для миллионов советских людей праздника — Дня Победы.
«С детства мечтал о такой машине, — признается мне хозяин «Победы», Артем. — Даже когда мне было лет пять. Постоянно говорил отцу: «Батя, давай купим такую машину, потом будем реставрировать!».
И отец Артема, все-таки, не устоял. Четыре года назад он с сыном нашел объявление о продаже ГАЗ-М20 1949 года выпуска. Машина находилась в Свердловской области в плачевном состоянии. Владельцем автомобиля была пожилая женщина. Машину девать ей было некуда, и Победа стояла на улице рядом с домом, где жила бабушка.
Забрав автомобиль в Тюмень, Артем начал с покраски — старый кузов серьезно облупился. Родной зеленый цвет заменили на бирюзовый. После занялись интерьером. Работы там было тоже, хоть отбавляй. Пришлось полностью все обдирать и заново перешивать салон. По фотографиям других Побед воссоздали все в оригинале.
«Я стараюсь придерживаться стиля. Хоть это и сложно, но я хочу все в машине оставить «как есть», — говорит Артем. Сохранить первоначальный вид ретро-автомобиля сегодня — задача не из легких. На «Победу» почти не найти деталей. А если они и есть, то стоят недешево. К примеру, один только значок «ГАЗ-М20», который крепится над радиатором авто, может стоить на рынке несколько тысяч рублей. Да и в Тюмени практически ничего не найти. Энтузиасту пришлось заказывать нужные детали из Уфы, где они были у местных автолюбителей.
«Очень повезло с ремонтом тормозной системы. У папиного друга в гараже лежал главный тормозной цилиндр для „Победы“, который я не знал где найти», — улыбаясь, вспоминает Артем.
Повезло тюменцу и с двигателем. Родной газовский движок «Победы» оказался в рабочем состоянии. Более того, за 60 лет в нем не меняли даже свечи! Современному российскому автопрому есть над чем задуматься.
«На дороге машина ведет себя хорошо. Недавно на открытии ретро-клуба проездил на „Победе“ целый день и вообще нигде не встал», — сообщает мне Артем. Хотя надо признать, что к своему ретромобилю тюменец старается относиться бережно и уважительно, с оглядкой на возраст «Победы». Сейчас Артем ездит на машине только летом и, в основном, по выходным.
«Люди живо реагируют на мою машину! Часто сигналят или просят, чтобы я им посигналил. А особо „Победа“ нравятся детям», — рассказывает автолюбитель.
В планах у Артема много доработок: новая покраска, колеса и колпаки, ремонт подвески и прочее. Но, несмотря на все трудности, продавать свою машину он не хочет.
А знаете ли вы?
«Победу» собирали под бомбежками
Проектировать новый советский легковой автомобиль начали еще во время Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года. Летом того ж года немецкая авиация интенсивно бомбила Горьковский автозавод, как считают некоторые историки, спутав его с местом производства танков Т-34. В результате бомбардировок было выведено из строя 9 тысяч метров конвейерных линий и 6 тысяч единиц технологического оборудования. Но несмотря на невероятные трудности, работа по созданию легкового автомобиля шла ударными темпами, и 6 ноября 1944 года главный конструктор будущей «Победы» Андрей Липгарт лично сел за руль опытного образца и вывел его на испытания.
Как «Родина» стала «Победой»
19 июня 1945 года, за пять дней до парада Победы, новый легковой автомобиль представили Иосифу Сталину. В Кремль привезли оба образца: с
Михаил Захваткин