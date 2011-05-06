Дайджест Nashgorod.ru с 30 апреля по 6 мая

«А мне понравился спектакль „Кома“, что-то в этом есть завораживающее. прям уже часа полтора думаю о нем... СУПЕР! молодец и Дима, и все танцоры... особенно главный герой в трусиках..м........ тело бесподобно — хореография на высоте! Оч понравились декорации и что даже гардеробщицы и работницы драмтеатра тоже были одеты в больничные халаты... и оч много интересных режиссерских идей задействовано! супер! сцена с мамой — круть!!!! из минусов — немножко затянуто, и два танца я не поняла смысла... но спишу это на свое недопонимание! в общем -успехов!!!!»