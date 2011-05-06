Дайджест Nashgorod.ru с 30 апреля по 6 мая

Мир! Труд! Ыыыть!
Не совсем обычное первомайское шествие состоялось 1 мая в Тюмени. «Оппозиционная» колонна впервые за много лет поменяла свой формат. В состав демонстрации на равных основаниях с традиционными участниками первомайских шествий — КРПФ и РКРП — вошли и другие общественные и политические силы. Замыкала колонну «Монстрация» — шествие людей с абсурдными лозунгами. Например, «Я тоже не отсюда», «Минздрав не прав», «Ыыыть». В Тюмени в абсурдистском шествии приняло участие около пятидесяти человек. Молодые люди несли плакаты «Слово не воробей. Все не воробей, кроме воробья», «Это — не сексизм, это — традиция», «Роисся Вперде» и другие.
Мнение форумчан:
«Красавчики. Смотрю и радуюсь)»
«С одной стороны прикольно, с другой фигня фигней... Причем здесь только первомай??? Можно было засесть на цветном бульваре и развлекать прохожих нелепыми плакатами и лозунгами...»
Эх, дороги...
Любые затруднения на дорогах Тюмени традиционно привлекают внимание форумчан. Первая рабочая неделя мая была богата на вести «с путей». На кольце по Московскому тракту исчез светофор — его демонтировали из-за аварии. На улице Пермякова начались ремонтные работы, под проезжей частью меняли трубы. Жители микрорайонов каждое утро начинали с пробки. Кроме того, тюменцев по-прежнему беспокоит загруженность перекрестка улиц Республики и Мельникайте, где не так давно поменялся график работы светофоров. Теперь машины едут сначала по улице Республики, а потом, попеременно, в обе стороны улицы Мельникайте. Из-за этого автолюбителям приходится дольше ждать своей очереди.
Мнение форумчан:
«Второй день опаздываю на работу.. Теперь в 7 часов придется из дома выходить, чтоб к 9ти доехать. УУУУУжас!»
«Там нужен скоростной трамвай, землеотвод под который есть (или был до расширения) в генплане. Это создаст альтернативный способ передвижения с гарантированным временем доставки. Другого пути для Тюмени нет»
Как аэропорт Сургута с «Авиановой» поссорился
«Авианова» поссорилась с аэропортом Сургута из-за рейсов в Краснодар. Представители авиакомпании считают, что аэропорт не хочет допустить прихода в регион нового перевозчика. Другая же сторона конфликта обвиняет ООО «Авианова» в мошенничестве. Генеральный директор сургутского аэропорта заявил о том, что с 17 мая полеты «Авиановы» по маршруту «Сургут-Краснодар» будут прекращены, а с 28 мая аэропорт полностью разорвет отношения с авиаперевозчиком. В свою очередь, авиакомпания планирует привлечь для разрешения существующего конфликта Росавиацию, ФАС и Прокуратуру.
Мнение форумчан:
«Аэропорт Сургут самый коррумпированный сидит на откате от Ютейра.,и ставит палки в колеса другим перевозчикам,все руководство. И цены самые высокие в России на перевозки...Я так понимаю ФАС так же закрывает на это глаза....»
«Как-то странно рассуждаете. По-моему, если Авинова начала продажу билетов на рейс, о котором еще не договорился с аэропортом, то это какой-то натуральный шантаж — мол, все равно вы нас пустите на свое летное поле. А гражданам, которые купили билеты, было бы каково? Есть признаки мошенничества. Есть. Поэтому не такая уж Авинова белая и пушистая»
«Европа» впала в «Кому»
Дмитрий Ефимов представил тюменцам новый спектакль. Хореографический перфоманс «Кома» от театра пластики «Европы» вызвал противоречивые отклики зрителей. Одни назвали новый спектакль лучшим творением Дмитрия Ефимова, другим действие показалось затянутым. Однако любой спектакль лучше посмотреть вживую, нежели читать чужие отзывы о нем. 6 и 7 мая еще есть шанс впасть в танцевальную «Кому».
Мнение форумчан:
«Вчера была на спектакле, не понравилось совершенно, еле досидела до конца. Даже жаль потраченные на просмотр 1,5 часа»
«А мне понравился спектакль „Кома“, что-то в этом есть завораживающее. прям уже часа полтора думаю о нем... СУПЕР! молодец и Дима, и все танцоры... особенно главный герой в трусиках..м........ тело бесподобно — хореография на высоте! Оч понравились декорации и что даже гардеробщицы и работницы драмтеатра тоже были одеты в больничные халаты... и оч много интересных режиссерских идей задействовано! супер! сцена с мамой — круть!!!! из минусов — немножко затянуто, и два танца я не поняла смысла... но спишу это на свое недопонимание! в общем -успехов!!!!»
Дело об исчезнувших скамейках
Тюменский предприниматель не досчитался скамеек на улицах города. Речь не об обычных лавочках у подъездов, а о скамейках оранжевого цвета в центре города, которые используются в том числе и как рекламный носитель. В апреле с улиц города пропали лавочки в районе строящегося пешеходного перехода (на перекрестке улиц Горького-Республики), а также с площади у торгово-офисного центра «Сибирь» (улица Первомайская). Стоимость одной скамейки — порядка 20 тысяч рублей. Кому из местных вандалов мешают удобные места для отдыха в самом центре Тюмени — пока не понятно.
Мнение форумчан:
«Любят же у нас халяву... даже если это просто лавочка...»
«видел как дедуля с бабулей на крыше оки увозили подобную скамейку, номер не видел к сож»