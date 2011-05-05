Рынок земли: итоги I квартала

Покупательский спрос на земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов активизируется с приходом весны. Активным спросом продолжают пользоваться земельные участки и в Тюменском районе.
Покупатели заинтересованы в близости к городской инфраструктуре: работе, учебным и медицинским учреждениям. Но цены на земельные участки пока еще не адекватно реагируют на потребительский спрос. В ряде случаев стоимость земельных участков растет независимо от покупательской заинтересованности.
В настоящий момент на рынке представлен достаточно широкий спектр участков, покупателю предлагаются участки, как минимальной площади (от 3 соток), так и весьма значительные земельные наделы (до 1000 гектар). Численное преимущество все же за участками небольшой площади – до 0,5 Га. Размер земельного участка зачастую определяется целевым назначением, так для земельных участков под промышленно-производственное использование и комплексную жилую застройку обычным является размер порядка гектара, в то время как участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не отличаются большими размерами - в среднем 15-20 соток.
В данное время, учитывая высокую цену на земельные участки в городе, а так же недостаточно широкий диапазон предложения вследствие застройки участков, все больший интерес проявляется в отношении земли в окрестностях Тюмени. Данный сегмент постепенно начинает осваиваться.
По итогам мониторинга, за первый квартал 2011 года средняя стоимость предложения на земельные участки с назначением под ИЖС находящиеся на праве собственности повысилась на 4,8% в границах города, и на 3,4% в Тюменском районе.
В высоком ценовом диапазоне на рынке предложения находятся земельные участки в районах с развитой инфраструктурой, хорошей транспортной развязкой, в коттеджных поселках, обеспеченных инженерными коммуникациями. Например, земельные участки в районе Верхнего Бора в среднем предлагаются за 1 270 рублей за квадратный метр, в коттеджном поселке Цимлянский и округе – 2 618 рублей за квадратный метр. По более низкой цене можно приобрести участок под строительство частного дома в районах отдаленных от центра города, таких как п. Березняки, Казарово и прочие.
Наиболее дорогие участки под индивидуальное жилищное строительство в Тюменском районе представлены в Андреевском МО, где средняя стоимость предложения составляет более 1 301 рублей за «квадрат». Минимальная средняя цена предложения установлена на уровне 375 рублей за квадратный метр - это учаски в районе деревни Успенка.
На сегодняшний день доля земельных участков под садово-огородническое хозяйство, занимает второе место после ИЖС количеству предложений. Земельные участки в садовых обществах за первый квартал 2011 года находились в диапазоне 100 рублей за кв.м. – 2 000 рублей за кв.м., индекс стоимости составил 566 рублей за кв.м.
Ирина Апасова,
аналитик рынка земельных участков ЗАО «Ассоциация «АЛКО»