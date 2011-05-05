Рынок земли: итоги I квартала

В настоящий момент на рынке представлен достаточно широкий спектр участков, покупателю предлагаются участки, как минимальной площади (от 3 соток), так и весьма значительные земельные наделы (до 1000 гектар). Численное преимущество все же за участками небольшой площади – до 0,5 Га. Размер земельного участка зачастую определяется целевым назначением, так для земельных участков под промышленно-производственное использование и комплексную жилую застройку обычным является размер порядка гектара, в то время как участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не отличаются большими размерами - в среднем 15-20 соток.