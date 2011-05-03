Задача: удержать цену квадратного метра

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик подчеркнула, что при разработке программы по предоставлению субсидий на приобретение жилья для работников бюджетной сферы г. Тюмени впервые было решено отойти от ограничений по метражу приобретаемой жилплощади, так как это существенно расширяет возможность выбора. Единственное условие – износ дома не должен превышать 25%. «Это ограничение было введено для того, чтобы стимулировать спрос в сегменте первичного жилья. Однако практика показала, что большинство бюджетников, получивших сертификат, желают приобрести квартиру на вторичном рынке. В этой связи задача застройщиков – более активно распространять информацию о том, какими квартирами, удовлетворяющими требованиям программы, они располагают, и стараться реализовать именно их. Хотелось бы, чтобы эта работа строилась на социально-партнерских принципах», - заключила Наталья Шевчик.