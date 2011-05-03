Задача: удержать цену квадратного метра

Тюменская область – лидер по вводу жилья в Уральском федеральном округе. При этом строительный сектор сталкивается с определенными сложностями: социального жилья в регионе не хватает, а госпрограмм, для которых необходимо именно такое жилье, достаточно. Выход на рынок участников сразу нескольких госпрограмм, желающих купить квартиру на вторичном рынке, ведет к росту цен в этом сегменте – этого быть не должно.
Для обсуждения вопросов возведения и приобретения жилья в регионе на совещание по строительству в минувшую пятницу собрались представители власти, риэлторы и застройщики Тюмени и области.
К 2020 году количество вводимого жилья в области должно вырасти до 2,7 млн. кв.м. При этом, как отметил заместитель губернатора Евгений Заболотный, это очень серьезный рубеж, для достижения которого необходимо провести большую работу. «Особое внимание стоит обратить на инженерную подготовку площадок, а также на обучение квалифицированных специалистов для строительной отрасли», - уточнил он. Следующей задачей властей является обеспечение жильем отдельных категорий граждан, для чего в регионе действует ряд программ. Их реализация ставит перед застройщиками задачу по возведению качественного, комфортного и доступного жилья, чтобы люди могли приобретать его и реализовывать возможности, полученные при поддержке региональных и федеральных властей.
Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик подчеркнула, что при разработке программы по предоставлению субсидий на приобретение жилья для работников бюджетной сферы г. Тюмени впервые было решено отойти от ограничений по метражу приобретаемой жилплощади, так как это существенно расширяет возможность выбора. Единственное условие – износ дома не должен превышать 25%. «Это ограничение было введено для того, чтобы стимулировать спрос в сегменте первичного жилья. Однако практика показала, что большинство бюджетников, получивших сертификат, желают приобрести квартиру на вторичном рынке. В этой связи задача застройщиков – более активно распространять информацию о том, какими квартирами, удовлетворяющими требованиям программы, они располагают, и стараться реализовать именно их. Хотелось бы, чтобы эта работа строилась на социально-партнерских принципах», - заключила Наталья Шевчик.
Она отметила, что власть с готовностью идет на диалог и рассматривает варианты корректировки уже существующих норм в реализации программы по предоставлению жилищных субсидий бюджетникам. В частности, сейчас обсуждается вопрос об увеличении срока действия сертификата с 6 до 9 месяцев. «Мы понимаем, что полгода – период, не всегда достаточный для того, чтобы найти подходящую квартиру. Поэтому идем на изменение положений программы», - подчеркнула первый заместитель губернатора.
Наталья Шевчик также остановилась на вопросах работы риэлторских компаний, которые подчас выставляют слишком высокий ценник на свои услуги. «В данной ситуации необходимо выработать определенный компромисс. Нельзя, чтобы высокие цены риэлторов стали препятствием для того, чтобы люди реализовывали возможности, предоставленные им в рамках участия в жилищных программах», - подчеркнула она, сообщает пресс-служба губернатора.
Далее представители строительного сектора отчитались о проделанной работе за первый квартал текущего года. Так, начальник главного управления строительства и ЖК Андрей Никитин пояснил, что ожидаемый ввод жилья в первом полугодии составит 620 тысяч квадратных метров жилья, из которых многоквартирных домов лишь 380 тысяч, а 240 – ИЖС. Этот показатель говорит о том, что план в 1075 тысяч квадратных метров на 2011 год будет выполнен. Начальник управления инспекции государственного строительного надзора и ЖКХ ТО Серей Бауэр подтвердил эти цифры и дополнил, что практически половина от запланированного жилья в регионе введена, и земельный задел на 2012 год имеется.
Обманутые дольщики продолжают пока в нашей области существовать, но по всем 23-м «проблемным» жилым домам, строительством которых занимались 15 застройщиков, вопросы решаются, заверил замначальника ГУС и ЖКХ по ТО Александр Демченко. На строительство этих объектов привлекались средства 1290 дольщиков. Главными причинами остановки строек являются отсутствие разрешительной документации, проблема с технологическим присоединением домов, а ряд застройщиков вообще использовал деньги дольщиков не по назначению. «Ни один недобросовестный застройщик не уйдет от ответственности, - прокомментировал ситуацию Евгений Заболотный, - Двенадцать уголовных дел уже заведено, по четырем из них решение принято, и двое уже в тюрьме». По словам Демченко, проведена инвентаризация домов, подготовлены планы-графики, согласно которым к третьему кварталу 2012 года проблема обманутых дольщиков в Тюменской области будет решена полностью.
Вопрос повышения цен затронул директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. По данным его агентства, за последние пару недель цены на вторичном рынке Тюмени поднялись на 5%. И это, скорее всего, продолжится, в связи с резким выходом на рынок участников различных программ, по которым необходимо покупать только готовое жилье, чаще – вторичного рынка, отметил представитель риэлторского сообщества, хотя сегодня «цены непрогнозируемые».
Подводя итоги совещания, Евгений Заболотный отметил, что власти и игрокам строительного рынка не хватает информационного взаимодействия: «Мы должны четко понимать, какие квартиры и в какие годы нам потребуются для реализации госпрограмм». Необходимо понимать, что госпрограммы будут и дальше развиваться, поэтому в Тюменской области необходимо увеличить число вводимого жилья, подходящего под необходимые параметры. Заболотный предложил руководителям строительного комплекса пересмотреть свои планы и скорректировать их с точки зрения строительства соцжилья. Также одна из главных задач - не допустить повышения цен на недвижимость. «Необходимо сделать все, чтобы цена квадратного метра оставалась адекватной», - пояснил заместитель губернатора.