Цены растут из-за госпрограмм

За последний период на рынке недвижимости Тюмени одновременно начали реализовываться несколько государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий. Резкое увеличение потенциальных покупателей жилья влияет на повышение стоимости квадратного метра на вторичном рынке, считает директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Об этом он завил на совещании по жилищному строительству в минувшую пятницу.
Программы, направленные на приобретение жилья, предполагают покупку квартир в собственности, что «подогревает» вторичный рынок. По подсчетам Ильдара Борисовича, за последние пару недель цены на вторичное жилье поднялись примерно на 5%. «Цены уже непрогнозируемые, на рынке ожидается страшный дефицит», - утверждает спикер.
Не каждый застройщик может позволить себе иметь жилые объекты в собственности – их удобнее реализовывать на стадии строительства. Таким образом, Хусаинов призвал начать доверять застройщикам и рассмотреть возможность приобретать по программам «доли», но в определенных объектах (высокой готовности), например, за три месяца до ввода дома в эксплуатацию.