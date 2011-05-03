Цены растут из-за госпрограмм

Не каждый застройщик может позволить себе иметь жилые объекты в собственности – их удобнее реализовывать на стадии строительства. Таким образом, Хусаинов призвал начать доверять застройщикам и рассмотреть возможность приобретать по программам «доли», но в определенных объектах (высокой готовности), например, за три месяца до ввода дома в эксплуатацию.