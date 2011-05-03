Какой автонавигатор выбрать?

Сегодня в Тюмени подавляющее большинство навигаторов берет за основу так называемую «GPS» — американскую систему спутниковой навигации, которая используется для определения географического положения объектов и скорости их движения. Есть еще и подобная GPS отечественная система «ГЛОНАСС», но, пока, автонавигаторы ее практически не используют.
Цена на навигаторы у нас в городе, в основном, стартует с отметки 3000 — 3500 рублей за устройство. Среди производителей наиболее широко представлены Texet, Mystery, Challenger, Integra и другие. Самые дешевые навигаторы, как правило, имеют небольшой экран
Если говорить про устройства, которые стоят от
Здесь все уже зависит от ваших потребностей. Если необходимо устройство, которое будет просто показывать маршрут, то можно выбрать и более дешевый автонавигатор. Если же вы хотите скоротать время в дороге за кинопросмотром или, слушая любимые песни, тогда придется раскошелиться чуть больше.
Стоит сказать особо об т.н. «штатных» навигаторах, тех, которые устанавливают в новые автомобили еще на заводе. К сожалению, владельцы большинства иномарок их благополучно выкидывают из салона и идут покупать новое устройство в магазин. В чем тут дело? Просто у многих штатных навигаторов представлена только Европейская часть России и если вы поедите, скажем, в Омск, то навигатор может не показать номера зданий и даже сами дома в городе, ограничившись только основными трассами. Исключением в этом плане является Toyota Camry российской сборки и некоторые другие иномарки, которые собирают на территории нашей страны. Видимо, местные дилеры подходят к этому вопросу серьезнее их зарубежных коллег.
Что касается компаний, которые разрабатывают ПО для устройств автонавигации, то на первых ролях сейчас фирмы «Navitel» и «Garmin». Именно эти компании поставляют дополнительные карты и прочие сервисы для GPS и «ГЛОНАСС». Кстати, помимо специализированных фирм свою помощь очень часто помогают и простые люди. Энтузиасты постоянно выкладывают в сети «Интернет» новые карты местности. И если раньше, отправляясь за несколько сотен километров от Тюмени, человек не мог рассчитывать даже на навигационное оборудование, то теперь ситуация постепенно меняется. Надо только почаще следить за форумами и Интернет-сайтами, посвященными автонавигации.