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Какой автонавигатор выбрать?

3 мая 2011, 17:49
Если вы собрались в путешествие в абсолютно незнакомый город, то на помощь может прийти автонавигатор. Устройств, которые покажут основные дороги и здания в населенных пунктах нашей необъятной Родины, на рынке сейчас предостаточно.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени подавляющее большинство навигаторов берет за основу так называемую «GPS» — американскую систему спутниковой навигации, которая используется для определения географического положения объектов и скорости их движения. Есть еще и подобная GPS отечественная система «ГЛОНАСС», но, пока, автонавигаторы ее практически не используют.

Цена на навигаторы у нас в городе, в основном, стартует с отметки 3000 — 3500 рублей за устройство. Среди производителей наиболее широко представлены Texet, Mystery, Challenger, Integra и другие. Самые дешевые навигаторы, как правило, имеют небольшой экран (3-3,5 дюймов) и не блещут набором функций.

Если говорить про устройства, которые стоят от 4-5 тысяч рублей и выше, то они, помимо своих прямых обязанностей, могут служить электронной книгой (благо размер экрана в этом сегменте увеличивается и составляет 5-6 дюймов). Также по ним можно играть в электронные игры, слушать музыку, смотреть фильмы. У многих автонавигаторов предусмотрен Bluetooth.

Здесь все уже зависит от ваших потребностей. Если необходимо устройство, которое будет просто показывать маршрут, то можно выбрать и более дешевый автонавигатор. Если же вы хотите скоротать время в дороге за кинопросмотром или, слушая любимые песни, тогда придется раскошелиться чуть больше.

Стоит сказать особо об т.н. «штатных» навигаторах, тех, которые устанавливают в новые автомобили еще на заводе. К сожалению, владельцы большинства иномарок их благополучно выкидывают из салона и идут покупать новое устройство в магазин. В чем тут дело? Просто у многих штатных навигаторов представлена только Европейская часть России и если вы поедите, скажем, в Омск, то навигатор может не показать номера зданий и даже сами дома в городе, ограничившись только основными трассами. Исключением в этом плане является Toyota Camry российской сборки и некоторые другие иномарки, которые собирают на территории нашей страны. Видимо, местные дилеры подходят к этому вопросу серьезнее их зарубежных коллег.

Что касается компаний, которые разрабатывают ПО для устройств автонавигации, то на первых ролях сейчас фирмы «Navitel» и «Garmin». Именно эти компании поставляют дополнительные карты и прочие сервисы для GPS и «ГЛОНАСС». Кстати, помимо специализированных фирм свою помощь очень часто помогают и простые люди. Энтузиасты постоянно выкладывают в сети «Интернет» новые карты местности. И если раньше, отправляясь за несколько сотен километров от Тюмени, человек не мог рассчитывать даже на навигационное оборудование, то теперь ситуация постепенно меняется. Надо только почаще следить за форумами и Интернет-сайтами, посвященными автонавигации.

#Новости#Навигаторы#Тюмень#Автомобили#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Misha#Общество
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