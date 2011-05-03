Какой автонавигатор выбрать?

Стоит сказать особо об т.н. «штатных» навигаторах, тех, которые устанавливают в новые автомобили еще на заводе. К сожалению, владельцы большинства иномарок их благополучно выкидывают из салона и идут покупать новое устройство в магазин. В чем тут дело? Просто у многих штатных навигаторов представлена только Европейская часть России и если вы поедите, скажем, в Омск, то навигатор может не показать номера зданий и даже сами дома в городе, ограничившись только основными трассами. Исключением в этом плане является Toyota Camry российской сборки и некоторые другие иномарки, которые собирают на территории нашей страны. Видимо, местные дилеры подходят к этому вопросу серьезнее их зарубежных коллег.