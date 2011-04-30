Дайджест Nashgorod.ru с 23 по 29 апреля

Самой читаемой новстью последней апрельской недели стал отчет о конкурсе красоты «Имидж — 2011». Традиционно, мнения посетителей «Наш город Ру» были диаметрально противоположными, и конечно же очень эмоциональными — речь -то идет о женской красоте, еи даже ее критериях! Что еще за семь дней заинтересовало тюменцев в интернет-пространстве, раскажет традиционный дайджест.
Королева Марго или не королева?
За выбором самой красивой девушки Тюмени 22 апреля в драмтеатре наблюдали поклонники женской красоты и сериала «Реальные пацаны». «Мисс Имидж — 2011» была признана
В финале XVI ежегодного открытого конкурса красоты «Имидж — 2011» встретились 24 девушки: блондинки, брюнетки и рыжие; возраст участниц колебался от 14 до 23 лет, а рост — от 170 до 181 см.
Готовились к финалу конкурса они 1,5 месяца, во время которых занимались в спортивном клубе, не раз участвовали в фотосессиях, учились дефилировать, общались в утреннем эфире «Красной Армии», проходили тренинги на сплочение и многое другое. Умения, которые девушки приобрели за это время, они продемонстрировали на сцене Тюменского драматического театра.
Хантыйский танец, пляски чирлидеров, несколько дефиле, между которыми тюменцами показывали чудеса воздушной эквилибристики, пели, жонглировали шейкерами — и вот уже жюри выбрало дюжину участниц, которые прошли в суперфинал.
Мнения форумчан:
«А рыжие разве могут выигрывать конкурсы красоты»?
«Зря Вы так, Вы смотрели ролики про участниц, когда они рассказывали о себе, какая там коррупция Вы видели маму и квартиру Масляковой? а так когда я увидела 24 участницы сразу знала что победит Маслякова, ну нет больше того кто может подойти, еще есть 2 это Пименова и Жолудева Ксения. ну вот они и заняли какие-то отдаленные места. А почему бы и нет рыжие тоже очень клевые, а по поводу улыбки да она натянута, нужно учится улыбаться. А то что подписала контракт с модельным агентством Имидж, это просто смешно, это же „главный приз“, я понимаю если бы был подписан контракт хотя-бы с модным домом Валентина Юдашкина».
«Девочка красивая, милая... но вот что-то маты у нее на стене в контакте никак не вяжутся у меня с образом мисс-Тюмень».
Что нам дорого, то и теряем
Тюменцы больше не смогут проехать на автобусе № 60. С 30 апреля маршрут «Проезд Майский — Рощинское кольцо» закрывается. Теперь больше нагрузки ляжет на маршрутные такси, что курсируют по улице 50 лет Октября и на
Еще одним изменением в схеме движения общественного транспорта, стал новый маршрут городских автобусов № 49 и 27, а также дачного №
Мнения форумчан:
"на счет 27 это они зря так сделали«((((
«департамент по транспорту видимо вообще не интересует что по 50 лет октября не ходит ни один автобус, еще и 60 отменяют. Нет слов».
«это надо в автобусные парки звонить и им жаловаться а здесь без толку, и то не факт что они прислушаются».
Может, это — другая Тюмень?
Жить в Тюмени — доступное удовольствие. К такому выводу пришла Федеральная служба государственной статистики. Росстатом выполнены экспериментальные расчеты нового показателя для оценки уровня жизни населения — индекса стоимости жизни. Он зависит от стоимости набора товаров и услуг, а также от распределения семейного бюджета.
В Тюмени такой индекс составил 104,90 процента. В Тобольске — 98,67 процента. В Ишиме, где некоторые товары стоят дороже, чем в областном центре (к примеру, мясо), — 106,83 процента.
Мнения форумчан
«Насчет удовольствия сильно сказано».
«чего-то я не понимаю, если в Салехарде уровень жизни самый большой (по таким данным), почему ж очень много народу переезжает в Тюмень? наверно в уровне жизни надо учитывать не только цены и зп»?????
«Даааааа... статисты жгут, сами там, которые рядовые в это верят? В Тюмени для многих родиться и умереть проблема, а жизнь... так наказание. Наверное я не с того общества, вроде люди кругом приличные»!
Велосипедисты рулят!
28.04.На нескольких заправках Тюмени начал резко дорожать бензин . Пока надзорные ведомства региона не принимают активных мер, чтобы понизить стоимость топлива. Буквально за пару дней в двух крупных городских сетях цена на самую ходовую марку бензина, АИ-92 повысилась, в среднем, на 40 копеек. Хотя подорожания начались не везде.
Напомним, что недавно ситуация с ценами на топливо накалилась сразу в нескольких российских регионах. В Тюменской области контролирующие органы пока не принимают особо радикальных мер. А вот в Алтайском крае, чтобы снизить взвинченные цены, пришлось вмешаться местной Федеральной антимонопольной службе. Кроме того, проблемой цен на топливо занялись на правительственном уровне. Минэнерго решило времено приостановить экспорт бензина за рубеж.
Мнения форумчан:
«Хм..надо бы заправить полный бак»
«хехе, вот так каждый сейчас подумает: „надо бы заправиться“, в итоге создадим ажиотаж и выкачаем весь бенз с заправок и здравствуй, топливный кризис».
«Да, велики это будущее...я себе уже купил» :)
Для кого будет парад?
Более 50 тысяч тюменцев примут участие в Параде Победы, который пройдет в областном центре 9 мая. Колонны по традиции пройдут по центральным улицам города до площади Памяти на улице Мельникайте. Парад начнется в 10.00.
В праздничном шествии примут участие войсковые части, дислоцирующиеся в регионе, представители партий, студенты, школьники, трудовые коллективы и, конечно же, главные герои дня — ветераны. Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет участвовать в шествии, хватит места на трибунах. К месту проведения Парада Победы ветеранов доставят «с ветерком»: многие таксисты в этот день бесплатно возят людей, переживших войну.
Мнения форумчан:
«а я не пойду. потому что заставляют»
«а парад пройдет так же традиционно организовано и продумано, как и прошлые годА? Исключительно для трибун»?
«Почему традиционную тюменскую рекламную демонстрацию называют Парадом Победы»?