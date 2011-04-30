Дайджест Nashgorod.ru с 23 по 29 апреля

«Зря Вы так, Вы смотрели ролики про участниц, когда они рассказывали о себе, какая там коррупция Вы видели маму и квартиру Масляковой? а так когда я увидела 24 участницы сразу знала что победит Маслякова, ну нет больше того кто может подойти, еще есть 2 это Пименова и Жолудева Ксения. ну вот они и заняли какие-то отдаленные места. А почему бы и нет рыжие тоже очень клевые, а по поводу улыбки да она натянута, нужно учится улыбаться. А то что подписала контракт с модельным агентством Имидж, это просто смешно, это же „главный приз“, я понимаю если бы был подписан контракт хотя-бы с модным домом Валентина Юдашкина».