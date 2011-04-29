Недобросовестные застройщики будут сидеть в тюрьме

Сегодня в Тюменской области 23 «проблемных» жилых дома, строительством которых занимались 15 застройщиков. 1290 дольщиков, чьи денежные средства привлекались на стройку, продолжают ждать своих квартир. Эти цифры назвал сегодня на совещании по жилищному строительству замначальника ГУС и ЖКХ по ТО Александр Демченко.
Главными причинами остановки строек являются отсутствие разрешительной документации, проблема с технологическим присоединением домов, а ряд застройщиков вообще использовал деньги дольщиков не по назначению. «Ни один недобросовестный застройщик не уйдет от ответственности, - заявил замгубернатора Евгений Заболотный, - Двенадцать уголовных дел уже заведено, по четырем из них решение принято, и двое уже в тюрьме».
Работа по «замороженным» стройобъектам ведется. На сегодня проведена инвентаризация домов, подготовлены планы-графики, согласно которым к третьему кварталу 2012 года проблема обманутых дольщиков в Тюменской области будет решена полностью, пояснил Демченко.
В 1 квартале текущего года начались работы по расконсервации объекта для возобновления строительства жилого дома ГП-356 в микрорайоне «Восточный-2» в Тюмени (133 дольщика). Во 2 квартале ожидается возобновление строительства 7-ми жилых домов (361 участник строительства), в 3 квартале – 8-ми жилых домов (659 дольщиков), в 4 – 3-х жилых домов (58), во 2 квартале 2012 года ожидается возобновление строительства 4-х домов (79 участников строительства).