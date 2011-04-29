Недобросовестные застройщики будут сидеть в тюрьме

Главными причинами остановки строек являются отсутствие разрешительной документации, проблема с технологическим присоединением домов, а ряд застройщиков вообще использовал деньги дольщиков не по назначению. «Ни один недобросовестный застройщик не уйдет от ответственности, - заявил замгубернатора Евгений Заболотный, - Двенадцать уголовных дел уже заведено, по четырем из них решение принято, и двое уже в тюрьме».