«Форсаж 5» — реанимация любимой автомобильной франшизы

Сценаристы, судя по всему, учли свои недоработки в четвертой части. Герои перестали нести околесицу в стиле персонажей сериала «Реальные пацаны». Они заметно повзрослели, и их диалоги стало теперь приятно слушать. Особенно понравился вечный спор оптимиста с пессимистом, который удачно разыгрывали два испанца из банды Торрето. Их ироничные «подколы» друг друга не давали зрителям скучать. А в некоторых моментах и вовсе заставляли поразмышлять над тем, к кому же из противоборствующих лагерей можно отнести себя. Вообще, трудно не заметить много хорошего, не слишком пошлого юмора. Думается, что «Форсаж 5» вообще стал самым смешным из всех частей.