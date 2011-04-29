«Форсаж 5» — реанимация любимой автомобильной франшизы

Предваряло показ долгожданного продолжения культового экшна завершение акции «Форсаж по правилам», организованной кинотеатром «Сан Синема» и «Авторадио» при поддержке УГИБДД ГУВД Тюменской области. В конкурсе приняли участие 10 тюменцев, которые смогли, подобно героям фильма, испытать свои машины на скорость — но уже в условиях тюменских улиц в час пик, и при этом соблюдая все правила дорожного движения. Победителями стали руководитель портала для автомобилистов Владимир Брынский с результатом 15 минут и слушатель «Авторадио в Тюмени» Дмитрий Елфимов с результатом 19 минут. Оба победителя были доставлены на шикарных спортивных машинах прямо к месту действия — на парковку
С каждым годом хороших фильмов не становится больше. Посещение раскрученной киноленты чаще разочаровывает, чем приятно удивляет. Но после просмотра «Форсажа 5» осталось четкое осознание того, что ты зря время свое уж точно не потерял. Конечно, шедевром киноиндустрии назвать его не повернется язык, но режиссер фильма Джастин Лин добился ощутимого прогресса по сравнению с четвертой частью, запомнившейся лишь возвращением героя Вина Дизеля да и отвратительнейшим содержанием сценария.
Просмотр «Форсажа 5» можно сравнить со встречей с другом, которого вы много лет не видели. Воспоминания о былых передрягах помогают вам сбить напускную спесь с вашего товарища. И перед вами вновь стоит очень дорогой тебе человек. Во время фильма возникают то же ощущение — ностальгия по первым двум частям «Форсажа», признанными многими людьми классикой фильмов об автомобилях.
Отдельно хочется отметить отлично подобранный актерский состав. Режиссеру Джастину Ли удалось собрать звезд из всех предыдущих частей. Помимо трех основных героев (Доминика Торетто, Брайана О`Коннера и Миа Торетто) это Винс из первого фильма, напарник О`Коннера Пирс и веселый Тедж из второго, японец Хан Лю из третьего; испанцы Рико и Тего с соблазнительной Харабой из четвертого. Повод для такой честной компании собраться вместе соответствующий — совершить самое громкое ограбление в Бразилии. Таким образом, наши герои хотят обеспечить себе пристойную старость без лишних забот и хлопот.
Банду Торрето можно сравнить с ребятами Робина Гуда. И те, и другие отбирают деньги не у простых работяг, а у богачей, ставших таковыми путем нехитрых преступных спекуляций.
Отличной задумкой стала идея приглашения в «Форсаж» Дуэйна «Скалы» Джонса. И он играет не какую-нибудь зубную фею, а главу спецслужбы по отлову особо опасных преступников по всему миру. Торрето и О`Коннер удостоились чести от правительства США быть занесенными в этот список избранных. Противостояние Дуэна Джонса и Вина Дизеля смело можно отнести к основному лакомству киноманов. Актеры умудрялись временами быть похожими как братья-близнецы, а иногда резко контрастировали на фоне друг друга.
Чем всегда отличалась франшиза «Форсаж» от всех других фильмов, так это обилием красивых и умопомрачительных девушек. Пятая часть не стала исключением. В киноленте солируют целых три очаровательных афродиты: Джордана Брюстер, Гал Гадот и Эльза Патаки. Миа Торрето с каждым годом хорошеет, чем должна вызвать приступ злости у «небанальной» Меган Фокс. Прекрасная бразильская полицейская Елена очень мила и застенчива, что поможет ей в конце фильма обрести новую любовь. Жизель Харабо — роковая девушка на мотоцикле, а что может быть еще более притягательно для мужской половины зрителей «Форсажа»?
Новых тюнингованных тачек также в избытке. Правда, у некоторых из них очень незавидная роль. Видеть как какой-нибудь очень дорогой автомобильный агрегат падает с обрыва в воду российским зрителям будет обидно до слез. А для создателей это всего лишь необходимый для такой кинокартины эффект зрелищности.
К числу минусов киноленты можно отнести то, что самого форсажа практически не осталось. Погонь предостаточно, но вот гонок в стиле стритрейсинга явно не хватает. Зато герои «Форсажа» много балагурят, стреляют и дерутся. Но несмотря на это, чувство скорости тебя не покидает на протяжении всех 130 минут киноленты.
Сценаристы, судя по всему, учли свои недоработки в четвертой части. Герои перестали нести околесицу в стиле персонажей сериала «Реальные пацаны». Они заметно повзрослели, и их диалоги стало теперь приятно слушать. Особенно понравился вечный спор оптимиста с пессимистом, который удачно разыгрывали два испанца из банды Торрето. Их ироничные «подколы» друг друга не давали зрителям скучать. А в некоторых моментах и вовсе заставляли поразмышлять над тем, к кому же из противоборствующих лагерей можно отнести себя. Вообще, трудно не заметить много хорошего, не слишком пошлого юмора. Думается, что «Форсаж 5» вообще стал самым смешным из всех частей.
Павел Кунцевич