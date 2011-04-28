В России подорожали стройматериалы

Строительные материалы в России продолжают расти в цене. Об итогах мартовского подорожания пишет Lenta.ru со ссылкой на сообщение инвестиционной компании «СМПро».
Согласно их обзору, стоимость бетона по отношению к февралю выросла на 13,4 процента и составила 3187 рублей за кубический метр. С начала года цена увеличилась на 17%. Производство бетона в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18,6% и составило 1,4 миллиона кубических метров.
По данным экспертов, цемент за месяц в среднем подорожал на 1,7% до 2179 рублей за тонну. При этом производство цемента выросло на 15,8% к уровню марта прошлого года и составило 3,7 миллиона тонн.
Средняя цена железобетонных изделий и конструкций в марте выросла на 1,8% и составила 7393 рублей за кубический метр (с начала года цена увеличилась на 3,3%). Производство ЖБИ и ЖБК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,6% и составило 1,9 миллиона кубических метров.
Кирпич за месяц в среднем подорожал на 1,9% до 4869 рублей за тысячу штук. С начала года цена выросла на 5,2%. Производство кирпича к уровню марта 2010 года увеличилось на 18,9%.
Средняя цена на нерудные строительные материалы выросла на 9,7% к уровню февраля и составила 290 рублей за кубический метр. С начала года средняя цена увеличилась на 29,5%. Производство нерудных стройматериалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11,1% до 19,9 миллиона кубических метров.
Ранее премьер-министр Владимир Путин заявил, что правительство дополнительно выделит регионам более 21 миллиарда рублей на развитие промышленности строительных материалов. За счет выделяемых средств около 40 субъектов РФ смогут субсидировать процентные ставки по кредитам на техническое перевооружение заводов по производству стройматериалов.