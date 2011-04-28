В России подорожали стройматериалы

Согласно их обзору, стоимость бетона по отношению к февралю выросла на 13,4 процента и составила 3187 рублей за кубический метр. С начала года цена увеличилась на 17%. Производство бетона в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18,6% и составило 1,4 миллиона кубических метров.