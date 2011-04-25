Субсидия бюджетнику – первый взнос по ипотеке

Как сообщил сегодня на заседании президиума правительства Тюменской области заместитель губернатора Евгений Заболотный, 63 человека подали заявки в Запсибкомбанк, двенадцать заявок рассматривается, по пятидесяти одной уже дано добро. «Рассмотрение документов идет и в Сбербанке, на данный момент на рассмотрении там находятся 27 заявок», - отметил зам губернатора.