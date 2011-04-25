Субсидия бюджетнику – первый взнос по ипотеке

Жилищная субсидия бюджетниками нередко используется как первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита. Более 50 участников программы уже получили одобрение банков.
Как сообщил сегодня на заседании президиума правительства Тюменской области заместитель губернатора Евгений Заболотный, 63 человека подали заявки в Запсибкомбанк, двенадцать заявок рассматривается, по пятидесяти одной уже дано добро. «Рассмотрение документов идет и в Сбербанке, на данный момент на рассмотрении там находятся 27 заявок», - отметил зам губернатора.
Всего к 25 апреля свидетельства получили 433 человека. По оценке первого заместителя главы региона Натальи Шевчик, процесс выдачи свидетельств идет организовано и завершится по плану до конца мая.
«В соответствии с последними изменениями дополнительные средства также будут предоставляться на каждого ребенка в семье, алгоритм уже разработан», - добавила первый зам губернатора.
Члены президиума рассмотрели возможность увеличения срока действия свидетельства. По мнению губернатора Владимира Якушева, он может быть увеличен до девяти месяцев, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Глава региона также поручил начать работу по формированию списков потенциальных участников программы на следующий год. «Люди ждут от нас подтверждения, что программа продолжится и в будущем, поэтому будем активно работать в этом направлении», - подчеркнул Владимир Якушев.