Недострои отдадут обманутым дольщикам

Поправки к закону «О банкротстве» помогут защитить обманутых дольщиков. На днях в комитет по собственности Госдумы будет внесен законопроект, согласно которому получить квартиры или деньги у несостоятельных строителей смогут любые соинвесторы, в том числе покупавшие квартиры по предварительным договорам или вексельным схемам. Все они смогут претендовать на недостроенный дом и участок под ним.
Как сообщает РБК daily, законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства граждан)» прошел первое чтение в Госдуме еще в июле 2010 года и с тех пор дорабатывался. Принять его планируют быстро – уже в эту сессию.
Согласно поправкам, требовать недостроенные квартиры смогут те покупатели, у которых есть документы, подтверждающие передачу денежных средств, то есть и все те, кто купил жилплощадь не по 214-ФЗ. Документами о передаче финансов могут быть предварительный договор купли-продажи жилья, договор подряда на строительство, вексель и т.д.
Требования покупателей будут погашаться за счет передачи им прав на недострой и земельный участок под ним, говорится в законопроекте. Однако эта норма имеет ряд ограничений, в том числе оговаривается, что передаче подлежит лишь тот актив, который не заложен по кредиту. «Одна из главных задач — не нарушать права кредиторов-залогодержателей, иначе банки вообще перестанут финансировать долевое строительство», — объясняет один из инициаторов законопроекта депутат Александр Коган. Выход у дольщиков один — погашать задолженность перед банком и привлекать на помощь местную власть или стороннего инвестора.