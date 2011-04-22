Недострои отдадут обманутым дольщикам

Требования покупателей будут погашаться за счет передачи им прав на недострой и земельный участок под ним, говорится в законопроекте. Однако эта норма имеет ряд ограничений, в том числе оговаривается, что передаче подлежит лишь тот актив, который не заложен по кредиту. «Одна из главных задач — не нарушать права кредиторов-залогодержателей, иначе банки вообще перестанут финансировать долевое строительство», — объясняет один из инициаторов законопроекта депутат Александр Коган. Выход у дольщиков один — погашать задолженность перед банком и привлекать на помощь местную власть или стороннего инвестора.