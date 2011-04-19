Жилищные программы «подогреют» рынок недвижимости

Жилищные программы, работающие в регионе, выводят на рынок ряд потенциальных покупателей. Есть опасения, что цена квадратного метра из-за этого вырастет.
Порядка 200 свидетельств для получения субсидий бюджетникам областного центра уже выдано. До 15 мая будут выданы все 750 свидетельств, запланированных на текущий год по данной программе, сообщил на круглом столе «Взаимодействие кредитных учреждений с застройщиками и населением: проектное кредитование, ипотека, участие в социальных жилищных программах» 15 апреля 2011 года замначальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области Андрей Басов. В ближайшее время будет начата выдача 157 свидетельств на приобретение жилых помещений ветеранами Великой Отечественной войны, добавила начотдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ГУС и ЖКХ ТО Светлана Карева (размер соцвыплаты им составляет 1 млн. 168 тысяч рублей).
«Нам бы хотелось, чтобы цена метра квадратного сейчас не поднялась», - обратился чиновник к участникам мероприятия. Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан будут продолжаться.
«Никаких специальных повышений цен из-за работы программ не будет, - уверена коммерческий директор «ТДСК» Лариса Новикова, - 750 сертификатов – это абсолютный мизер в том рынке реализации, который проходит по городу Тюмени». Отметим, ТДСК и в прошлом году работала по всем действующим в регионе программам.
Директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что программа не вовремя влита в рынок недвижимости Тюмени. По его мнению, в январе-феврале потребителю проще было бы найти квартиру по приемлемой цене. Сейчас самый «разгон рынка»: число предложений уже сократилось, а «через 3 месяца те же бюджетники будут покупать квартиры на полмиллиона дороже, поэтому вся выделенная субсидия просто «съестся» рынком». В этом плане программа недоработана.
Ильдар Хусаинов предложил создать единый аналитический центр, чтобы все участники рынка видели происходящие в сфере изменения и могли прогнозировать, планировать работу, как по строительству, так и по внедрению каких-то программ – «попадать точно в рынок». Как прокомментировал Андрей Басов, программа развития строительства прорабатывается, и ориентировочна задача перед застройщиками ставится. Но при этом действовать строителям нужно от потребностей рынка, которые постоянно меняются.