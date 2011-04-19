Жилищные программы «подогреют» рынок недвижимости

Порядка 200 свидетельств для получения субсидий бюджетникам областного центра уже выдано. До 15 мая будут выданы все 750 свидетельств, запланированных на текущий год по данной программе, сообщил на круглом столе «Взаимодействие кредитных учреждений с застройщиками и населением: проектное кредитование, ипотека, участие в социальных жилищных программах» 15 апреля 2011 года замначальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области Андрей Басов. В ближайшее время будет начата выдача 157 свидетельств на приобретение жилых помещений ветеранами Великой Отечественной войны, добавила начотдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ГУС и ЖКХ ТО Светлана Карева (размер соцвыплаты им составляет 1 млн. 168 тысяч рублей).