Кредит на покупку земли даст не каждый банк

На приобретение недвижимости, в том числе загородной, нужны средства, которых не всегда бывает достаточно. Помочь приобрести желаемый объект могут кредитные организации. Если ипотечный кредит на покупку дома или квартиры – обычное дело, то займ на покупку земельного участка в Тюмени даст не каждый банк.
15-16 апреля 2011 года в Тюмени состоялись выставка «Недвижимость-2011» и «Финансовая ярмарка». Удивительно, но ряда риэлторов на мероприятии не оказалось. Обычно они активно принимают участие в ежегодной экспозиции, но на этот раз многие решили, что достаточно было заявить о себе на выставочной площадке 2 апреля 2011 года. Участники «Недвижимости-2011» представляли, в основном, зарубежные объекты. Из местных экспозиций отметить стоит жилой комплекс многоэтажных домов «Радуга» компании «ЭкономТИС» - организаторы развлекали посетителей частушками о строящемся объекте. «ЭкоДом ЖБИ-1» в который раз представил проекты малоэтажной застройки – их стенд с яркими домиками как маячок тянул к себе посетителей. Потенциальные покупатели толпились также у объектов загородной недвижимости - участки по Старотобольскому тракту компании «Инвестфонд» и коттеджный поселок «На липовом» («Инвестиционная компания «ТМ-Капитал»). Из агентств недвижимости особо заметны были «Сова» и «Новый город». Финансовая ярмарка же превзошла все ожидания – банков присутствовало более десятка, помимо них еще ряд кредитных организаций.
Среди ряда опрошенных на ярмарке учреждений, оказывающих финансовые услуги, кредит на покупку земельного участка готовы были дать только Западно-Сибирский банк Сбербанка России и Ханты-Мансийский банк. Остальные предлагают лишь потребительский кредит.
Так, в Ханты-Мансийском банке можно получить кредит от 300 тысяч рублей на срок до 10 лет под 14% годовых. Платежи при этом будут дифференцированные. При этом заемщик может учитывать только свой доход, но и всей семьи. Поручители не нужны, так как обеспечением кредита является сам объект недвижимости.
Сбербанк России готов дать ипотечный кредит на земельный участок на срок до 30 лет. Процентная ставка плавает в зависимости от срока кредитования, суммы кредита (которая формируется из платежеспособности заемщика) и от того, не является ли заемщик держателем зарплатного проекта банка. При этом в Сбербанке нет никаких комиссий, заявку рассматривают всего 5 дней, а действует одобренная заявка в течение 120 дней, то есть почти 4 месяца можно подбирать участок. Досрочное погашение кредита возможно не ранее даты четвертого платежа суммой не менее 15 тысяч рублей.
Ипотечный брокер центра загородной недвижимости «Сова» Светлана Мальцева в своей базе насчитала лишь 6 банков, готовых дать ипотеку на покупку земли, оговорившись, что это не последняя цифра, их может быть и больше. Те, кто кредитуют, дают займы только на определенные категории земель, чаще это участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Единицы кредитуют земли категории «личное подсобное хозяйство» (ЛПХ), садовые и дачные земельные участки.
Ставки банков по кредитам варьируются от 11,75% до 15%, в зависимости от банка, первоначального взноса и срока кредитования. При этом есть варианты кредитов без первоначального взноса или со взносом до 40% от стоимости выбранного участка. Сроки кредитования обычно до 10 лет, но есть варианты и более длительного кредитования – до 25-30 лет. Минимальная сумма кредита - от 300-500 тысяч рублей. Залогом выступает приобретаемый земельный участок.
«Интересный момент - когда планируешь приобрести земельный участок с домиком, как правило, только земельный участок оформлен должным образом, а на строение документов нет - сделка с привлечением ипотеки при этом невозможна. На все строения должен быть полный пакет документов», - комментирует брокер.
Есть также еще вариант – кредит под залог имеющейся недвижимости. К примеру, заложить собственную квартиру в банк, и получить нужную сумму – порядка 70% от оценочной стоимости заложенного объекта. «Учесть нужно, что в квартире никто не должен быть прописан. Оценку же должен сделать независимый оценщик», - уточняет Светлана Мальцева. Ставки по такому займу варьируются от 13,25% до 19% годовых. При этом квартира остается в залоге весь период действия кредита – от 5 до 20 лет в зависимости от банка.
Потребительский же кредит обойдется дороже, так как средние ставки по таковым – 18-29%, а срок кредитования всего 3-5 лет. При этом могут потребоваться поручители.
В итоге предложений земельных участков под Тюменью предостаточно, а деньги есть не у каждого. Но, если задаться целью и основательно взяться за проблему, решение обязательно придет.
Евгения Лямзина