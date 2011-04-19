Кредит на покупку земли даст не каждый банк

15-16 апреля 2011 года в Тюмени состоялись выставка «Недвижимость-2011» и «Финансовая ярмарка». Удивительно, но ряда риэлторов на мероприятии не оказалось. Обычно они активно принимают участие в ежегодной экспозиции, но на этот раз многие решили, что достаточно было заявить о себе на выставочной площадке 2 апреля 2011 года. Участники «Недвижимости-2011» представляли, в основном, зарубежные объекты. Из местных экспозиций отметить стоит жилой комплекс многоэтажных домов «Радуга» компании «ЭкономТИС» - организаторы развлекали посетителей частушками о строящемся объекте. «ЭкоДом ЖБИ-1» в который раз представил проекты малоэтажной застройки – их стенд с яркими домиками как маячок тянул к себе посетителей. Потенциальные покупатели толпились также у объектов загородной недвижимости - участки по Старотобольскому тракту компании «Инвестфонд» и коттеджный поселок «На липовом» («Инвестиционная компания «ТМ-Капитал»). Из агентств недвижимости особо заметны были «Сова» и «Новый город». Финансовая ярмарка же превзошла все ожидания – банков присутствовало более десятка, помимо них еще ряд кредитных организаций.