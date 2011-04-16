От газобетона к силикатной продукции

В Тюменской области появилось новое производство. Теперь на ялуторовском заводе «Поревит» запущен новый комплекс по производству силикатных изделий. Торжественное открытие состоялось 14 апреля 2011 года.
Напомним, завод «Поревит» выпускает продукцию из автоклавного газобетона. Теперь там запущена новая линия по производству силикатного кирпича и силикатных пазогребневых блоков.
На открытии нового производства губернатор Тюменской области Владимир Якушев вспомнил, что завод начинал работу в момент нестабильной экономической ситуации в стране в целом. Ему была оказана поддержка, но теперь предприятие укрепилось настолько, что поддержка государства ему уже не требуется. «Экономический климат был тогда неблагоприятный, - подтвердил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. - Депутаты облдумы были единодушны, когда правительство области предложило наделить определенными налоговыми льготами предприятие. Это решение было принято, и по сей день никто об этом не жалеет. Я уверен, что материал будет популярен среди застройщиков как малоэтажного, так и многоэтажного жилья».
То, что продукция завода уже сегодня пользуется огромной популярностью, у местного населения не вызывает сомнений. Только по дороге Тюмень-Ялуторовск я насчитала 9 домов именно из газобетонных (пока еще не силикатных) блоков «Поревит» - и это только те, что я успела заметить.
Достоинства новой продукции завода очевидны. Во-первых, материал экологически чистый. Во-вторых, идеально ровная поверхность позволяет сэкономить на материалах для оштукатуривания. В-третьих, определенный размер блоков стандартен, но больше обычного кирпича, что позволяет сэкономить раствор и сократить объем работ при строительстве. Специалисты отмечают особую звукоизоляцию силикатного кирпича, а также его морозостойкость. Потребители продукции – не только тюменцы, но и жители ХМАО и ЯНАО. Кроме этого, стройматериалы «Поревит» реализуют в Екатеринбург, Курган и Новосибирск.
Как уточнил начальник службы качества завода Андрей Бирюков, в смену таких блоков изготавливают порядка 5-6 тысяч штук – «это пока небольшие партии». Продукция «Поревит» производится по уникальной технологии с применением современного оборудования немецкой фирмы Masa Henke Maschinenfabrik Gmbh. Весь процесс изготовления контролирует компьютерная система. При обнаружении блоков, несоответствующих стандарту, система автоматически отправляет их на переработку.
Новое производство - не только качественная продукция, но и рабочие места для граждан. По словам гендиректора холдинга «Партнер» Геннадия Разницына, рабочие кадры готовят прямо на предприятии. Сегодня здесь работает 289 человек, в основном, это жители города Ялуторовска.
Производственная мощность нового производственного комплекса составит 110 млн. усл. шт. кирпича в год.
В дальнейшем на заводе планируется запустить производство сухих смесей, а также камнеформовочную машину. Таким образом, пятилетний цикл строительства завода будет закончен.
Евгения Лямзина