От газобетона к силикатной продукции

На открытии нового производства губернатор Тюменской области Владимир Якушев вспомнил, что завод начинал работу в момент нестабильной экономической ситуации в стране в целом. Ему была оказана поддержка, но теперь предприятие укрепилось настолько, что поддержка государства ему уже не требуется. «Экономический климат был тогда неблагоприятный, - подтвердил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. - Депутаты облдумы были единодушны, когда правительство области предложило наделить определенными налоговыми льготами предприятие. Это решение было принято, и по сей день никто об этом не жалеет. Я уверен, что материал будет популярен среди застройщиков как малоэтажного, так и многоэтажного жилья».