Тюменцам предлагают недвижимость и финансы

Не смотря на то, что на выставке преобладают зарубежные варианты недвижимости, директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Вадим Шумковвыразил свое мнение. Он сказал, что каждый волен выбирать объекты недвижимости по своему вкусу, но «лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе, и тренды с заграничной недвижимостью... Тюмень — она проще, понятнее, надежнее и не дороже».