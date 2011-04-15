Тюменцам предлагают недвижимость и финансы

Сегодня, 15 апреля 2011 года, в Тюмени открылись сразу две выставки «Недвижимость-2011» и «Финансовая ярмарка: страхование, кредиты, инвестиции, ипотека».
На площадке представлена жилая и коммерческая недвижимость Беларусии, Болгарии, Италии, ОАЭ, Турции, Черногории и ряда российских городов, а также большое количество банков и кредитующих организаций, предлагающих самые разные программы и акции.
Не смотря на то, что на выставке преобладают зарубежные варианты недвижимости, директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Вадим Шумковвыразил свое мнение. Он сказал, что каждый волен выбирать объекты недвижимости по своему вкусу, но «лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе, и тренды с заграничной недвижимостью... Тюмень — она проще, понятнее, надежнее и не дороже».
Тем, кто сегодня не успел рассмотреть предложения выставки, сообщаем, что мероприятие продлится и завтра, 16 апреля, до 16.00 часов.