Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 15 апреля

С 10 апреля низкобюджетный перевозчик «Авианова» начал летать из Тюмени в Москву и из Тюмени в Сургут. У этой компании можно купить авиабилет по рекордно низкому тарифу — 250 руб. Вместе с тюменцами дешевыми перелетами стали пользоваться и сургутяне. Полеты из Москвы в Тюмень и Сургут сейчас выполняются три раза в неделю.