Дайджест Nashgorod.ru с 9 по 15 апреля

Кого пожалеть — людей или коней?
Тюменец ехал по трассе возле поселка Тугулым Свердловской области. По предварительным данным, скорость автомобиля составляла 190 км/ч. В это время на дороге оказались кони, оставленные хозяйкой без присмотра. Водитель автомобиля «Опель» буквально снес их и сам не остался в живых, как и его пассажир.
Мнения форумчан:
«Людей не вернуть. Счастье, что „пилоты“ сбили безрогий скот, а не людей. На 190 км/ч не заметишь и не успеешь сообразить, как объехать не то, что лошадь или человека, даже слоновий цирк»
«Лошадок жалко»
«Зря вы так!!! Лошадей им жалко!!Саша был замечательный парень, вместе учились, а ошибаются все люди!!! В таких темах обычно пишут, „пусть земля будет пухом“!!!»
Экскаватор горел ясно
На проезжей части моста по ул. Пермякова 12 апреля загорелся экскаватор. Движение по путепроводу было временно перекрыто. В ГУ МЧС сообщили, что экскаватор тушили 2 машины и 7 человек личного состава. Несмотря на все усилия пожарных, спасти технику не удалось — экскаватор сгорел. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего и ущерб.
Мнения форумчан:
«Вовремя я это место проскочил, как раз в 18:15 где-то мост проехал, а то стоять бы мне там в пробке».
«Интересно он застрахован? Предлагаю проследить эту историю в контексте получения собственником экскаватора страховой выплаты»
«Что-то не первый раз на этом мосту горят машины...»
Машина ушла под землю
На улице Кирова колесо автомобиля Skoda Octavia 11 апреля провалилось под землю. Это произошло из-за того, что возле колодца подмыло грунт, и он ушел вниз. «Залатать» яму дорожные службы обещали в ближайшее время.
Мнения форумчан:
«Там за прошлое лето 3 раза дорогу делали, и эта яма не одна по улице Кирова. Вот так осваиваем средства»
«Предлагаю почаще позорить в СМИ виновных в таких объективных деяниях»
«Ну это не провалилась, это так, колесо в ямку попало. Вот если бы действительно провалилась, то это бы было довольно интересно»
«Авианова»: Поехали!
С 10 апреля низкобюджетный перевозчик «Авианова» начал летать из Тюмени в Москву и из Тюмени в Сургут. У этой компании можно купить авиабилет по рекордно низкому тарифу — 250 руб. Вместе с тюменцами дешевыми перелетами стали пользоваться и сургутяне. Полеты из Москвы в Тюмень и Сургут сейчас выполняются три раза в неделю.
Мнения форумчан:
«Я надеюсь что техника и пилоты у них не бюджетные?»
«Летел ими — все ок. И цены такие, как тут пишут»
«Рейсы не удобные совсем, на последний аэроэкспресс в Шереметьево не успеваешь».
Покупать резиновые сапоги не придется
Дорожники отреагировали на затопление подземных переходов под путепроводом на Мориса Тореза в прошлую субботу. Теперь откачку воды производят чуть ли не ежедневно. Плотник «Аэродромдорстрой» рассказал корреспонденту NashGorod.ru, что им придется откачивать воду до середины лета, пока не появится стационарный насос, который будет выкачивать скопившуюся воду автоматически. Для этого необходимо, чтобы провели электричество.
Мнения форумчан:
«Да, а городу эти переходы не нужны, там же придется порядок наводить. И воду откачивать»
«Откачивание воды — лишь часть геморроя, который принесет с собой этот по-уродски спроектированный переход для городского муниципалитета. Затраты будут из казны, читай: из нашего кармана. Мне грустно»