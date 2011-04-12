Дома не достроены – дольщики снова на площади

«Все эти слова о том, что «работа ведется», мы слышим постоянно – от встречи к встрече, - пояснила лидер инициативной группы дольщиков недостроенных объектов в микрорайоне Войновка Наталья Коротаева, - о компаниях-инвесторах для доведения до завершения домов в микрорайоне Войновка разговор идет с августа прошлого года. О том, что для этого нужен дополнительный земельный участок, тоже известно давно – его все еще продолжают искать. В марте месяце мы планировали выйти на митинг, но Демченко сказал пока не выходить на площадь, так как земельный участок для инвестора найден. Через две недели он же сообщил, что участок перераспределен – «мы немножко не успели», - процитировала Наталья слова чиновника. – Теперь мы снова на площади и готовы сделать такие митинги ежемесячными. И если вопрос никак не решится, мы выразим свою точку зрения о правящей партии и на ближайших выборах».