Дома не достроены – дольщики снова на площади

Сегодня днем на площади Ленина можно было наблюдать порядка 60 человек с плакатами – это дольщики недостроенных домов компании ООО «Сиб-Строй». Они снова пытаются услышать ответ на вопрос: когда им можно будет жить в купленных ими квартирах?
Начался митинг спокойно. Дольщики с плакатами выстроились вдоль улицы Республики и собирали поддерживающие сигналы проезжающих автомобилей. Как только к митингующим вышел замначальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области Александр Демченко, на него обрушился шквал вопросов, относящихся больше к руководству нерадивого застройщика, нежели к власти: куда дел наши деньги Давыдов (директор ООО «Сиб-Строй»)? Почему он до сих пор на свободе? Когда примут меры по достройке наших домов?
Чиновник попытался успокоить возбужденных граждан, после чего пояснил, что работа в отношении недостроев - домов в микрорайонах Войновка и Тарманы - ведется.
«Мы на сегодняшний день ведем переговоры с компаниями СТК «Союз» и «ТДСК». Компания «Союз» уже достроила жилой объект фирмы «Запсибстройсервис» по улице Тобольский тракт, поэтому мы знаем, на что способен этот застройщик», - начал объяснять представитель власти. Руководитель «Союза» обозначил, что ему необходимо 1,5 га земли, чтобы построить другой жилой дом. Тогда, реализуя квартиры нового дома, застройщик бы получил средства на завершение стройки «Сиб-Строя». «ТДСК» тоже обозначили определенные условия – им также нужна земля. При этом законодательством не предусмотрено выделение земельных участков на таких условиях. «Все земельные участки под строительство жилья предоставляются с аукционов», - уточнил Демченко.
На достройку домов в микрорайоне Войновка нужно порядка 200 миллионов рублей. Компании готовы достроить объекты, но им нужна выгода. Продавать в домах по улице Боровской (Войновка) – практически нечего, уточнил Демченко: «Лично Давыдов нам передал письмо, в котором указано, что все квартиры проданы». Показания дольщиков и чиновников расходятся: то есть квартиры на продажу в недостроенных домах, то нет. «Мы в Росреестр сделали запрос и сейчас проверяем информацию по реальному наличию квартир», - пояснил Демченко. Ранее этого власти сделать не могли – не было полномочий.
Демченко, сославшись на шум транспорта, и «внешние воздействия», предложил продолжить встречу в зале главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области в четверг в 10.00.
«Все эти слова о том, что «работа ведется», мы слышим постоянно – от встречи к встрече, - пояснила лидер инициативной группы дольщиков недостроенных объектов в микрорайоне Войновка Наталья Коротаева, - о компаниях-инвесторах для доведения до завершения домов в микрорайоне Войновка разговор идет с августа прошлого года. О том, что для этого нужен дополнительный земельный участок, тоже известно давно – его все еще продолжают искать. В марте месяце мы планировали выйти на митинг, но Демченко сказал пока не выходить на площадь, так как земельный участок для инвестора найден. Через две недели он же сообщил, что участок перераспределен – «мы немножко не успели», - процитировала Наталья слова чиновника. – Теперь мы снова на площади и готовы сделать такие митинги ежемесячными. И если вопрос никак не решится, мы выразим свою точку зрения о правящей партии и на ближайших выборах».
Первый раз дольщики «Сиб-Строя» вышли на митинг в 2009 году, на дворе – 2011. Люди измождены до предела… И их нервное состояние можно понять. Среди митингующих есть те, кто продал свое жилье в северных регионах и купил квартиры здесь, а приехав, остался у разбитого корыта. Также есть семьи, пережившие тюменскую зиму на дачах. Есть те, кто отстоял суды и даже получил свидетельство о собственности на недострой, но жить-то в квартире невозможно. Люди не имеют жилья – не имеют прописки, не могут устроиться на хорошую работу, рассчитывать на медицинское обслуживание – все накручивается как снежный ком и людям только остается вот так кричать о своей беде.
Евгения Лямзина