В строящихся зданиях запретят создавать ТСЖ

Для многоквартирных домов, где ТСЖ не созданы, устанавливается возможность создания совета дома (так называемых домовых комитетов). Такой подход не уменьшает компетенцию общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и при этом упрощает на практике решение вопросов по управлению многоквартирным домом, таких, как оформление актов выполненных услуг и работ, требование снижения платы при нарушении качества коммунальных услуг, представительство в суде в интересах собственников помещений. Кроме того, допускается возможность внесения прямых платежей за предоставленные услуги, минуя управляющую компанию.