В строящихся зданиях запретят создавать ТСЖ

Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, запрещает создание ТСЖ в строящихся домах. Согласно этому проекту жилищные комиссии проверят законность уже созданных товариществ.
Депутаты расширили компетенцию жилкомиссий - органов исполнительной власти субъектов РФ, которые контролируют использование и сохранность жилищного фонда. Теперь они смогут проверять обоснованность создания ТСЖ, соответствие их уставов действующему законодательству, а также принимать решения о составе ТСЖ и избирать их руководящие органы, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».
Проверить законность создания существующих ТСЖ жилкомиссии должны до 1 марта 2013 года. В дальнейшем комиссии будут контролировать процесс создания новых товариществ.
Законодательно запрещается создание ТСЖ застройщиком в строящихся зданиях. До момента, когда собственники помещений во вновь построенных домах смогут выбрать способ управления домом, управление будет осуществляться управляющей кампанией, которая выиграла организованный муниципалитетом открытый конкурс.
Также предлагается, чтобы при принятии решений о создании, реорганизации и ликвидации товарищества собственники помещений в многоквартирном доме собственноручно подписывали решения, которые будут направлены в органы регистрации юридических лиц.
В законопроекте значительно упрощается процедура выхода из состава уже созданных ТСЖ, объединяющих несколько многоквартирных домов. Для решения о выходе одного или нескольких домов из такого товарищества достаточно решения собственников жилья в этом доме или домах, а не всего «многодомного» ТСЖ, как это было ранее.
Законопроект существенно повышает прозрачность решений, принимаемых руководством ТСЖ и управляющими компаниями на основе положения об обязательном предоставлении информации об их деятельности в соответствии с утвержденным правительством РФ стандартом информации.
Для многоквартирных домов, где ТСЖ не созданы, устанавливается возможность создания совета дома (так называемых домовых комитетов). Такой подход не уменьшает компетенцию общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и при этом упрощает на практике решение вопросов по управлению многоквартирным домом, таких, как оформление актов выполненных услуг и работ, требование снижения платы при нарушении качества коммунальных услуг, представительство в суде в интересах собственников помещений. Кроме того, допускается возможность внесения прямых платежей за предоставленные услуги, минуя управляющую компанию.