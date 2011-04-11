На бюджетные субсидии не позволят купить «долевку»

Начальник главного управления строительства и ЖКХ области Андрей Никитин уверен, что дефицита не возникнет. По его словам, рынок готов предложить более двух тысяч квартир. Из них около девятисот – однокомнатные. «На эту неделю запланированы встречи с представителями крупных агентств недвижимости и банков, чтобы создать режим наибольшего благоприятствования для людей в выборе квартиры и, если это необходимо, в получении ипотечного кредита», - рассказал Никитин.