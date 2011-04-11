На бюджетные субсидии не позволят купить «долевку»

Бюджетные субсидии можно будет использовать на достройку или покупку частного дома, а также на приобретение квартир с черновой отделкой в сданных в эксплуатацию домах. Соответствующие изменения внесут в положение о предоставлении жилищных субсидий работникам бюджетных организаций Тюмени.
Об этом сегодня, 11 апреля, на заседании президиума областного правительства сообщил губернатор Владимир Якушев. Данные изменения внесены с учетом пожеланий и вопросов, поступающих от бюджетников, в том числе в блог главы региона. «Мы специально не включаем в этот перечень «долевки», чтобы обезопасить людей от недобросовестных застройщиков», - пояснил губернатор.
Владимир Якушев указал также, что рынок эконом-жилья областной столицы должен быть готов полностью удовлетворить потребности бюджетников, получивших субсидии на квартиры. «Приступая к реализации данной программы, мы провели анализ предложений в данном сегменте. Представители строительных организаций уверили, что на рынке достаточно квартир по умеренной цене, потому никаких сюрпризов быть не должно», – отметил губернатор.
Начальник главного управления строительства и ЖКХ области Андрей Никитин уверен, что дефицита не возникнет. По его словам, рынок готов предложить более двух тысяч квартир. Из них около девятисот – однокомнатные. «На эту неделю запланированы встречи с представителями крупных агентств недвижимости и банков, чтобы создать режим наибольшего благоприятствования для людей в выборе квартиры и, если это необходимо, в получении ипотечного кредита», - рассказал Никитин.
«Работа важная, однако, начинать ее нужно было еще раньше, - считает губернатор, - процесс выдачи сертификатов набирает обороты, и, напомню, эффективность программы будет оцениваться по принципу – сертификат - квартира». На данный момент по информации первого заместителя губернатора Натальи Шевчик, из 749 квот распределены более пятисот, а вот квартиру пока никто не приобрел, сообщает пресс-служба главы региона.
Губернатор рекомендовал усилить консультативно-разъяснительную работу с участниками программы. Он также отметил, что мониторинг реализации программы будет вестись в ежедневном режиме, до тех пор, пока она не войдет в активную стадию - покупку квартир.