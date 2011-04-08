Росреестр: электронные услуги против очередей

- Здравствуйте, Николай! У Вас существует возможность предварительно записаться на прием через Интернет. Для этого Вам необходимо зайти на портал услуг Росреестра (portal.rosreestr.ru), далее на закладку «Офисы и приемные», через поисковую систему находите управление Росреестра по Тюменской области, далее «Отдел приема-выдачи документов» и заходите на закладку «Предварительная запись на прием документов», последовательный порядок действий подробно описан в обучающем видео-ролике «Инструкция по предварительной Интернет записи», который вы можете скачать на сайте управления Росреестра по Тюменской области (to72.rosreestr.ru).