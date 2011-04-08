Росреестр: электронные услуги против очередей

Об очередях в Тюменском управлении Росреестра, чаще его называют - регпалата, ранее нередко сообщали горожане на местных форумах. В последний период подобные претензии встречаются все реже, возможно, это связано с введением электронных услуг.
Теме таких услуг была посвящена Интернет-конференция управления, которая состоялась на сайте «NewsProm.Ru».
Ответы на вопросы пользователей дали: начальник отдела информационных технологий управления Росреестра по Тюменской области Алексей Антропов и начальник отдела ведения ЕГРП — государственный регистратор управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова. Провел конференцию генеральный директор ИА «Тюменская линия» Сергей Пересторонин.
- Добрый день, уважаемые пользователи сети Интернет! Рады вас приветствовать, начинаем отвечать на ваши вопросы.
Гусев Николай (Тюмень): Хочу оформить в собственность квартиру. Слышал, что при сдаче документов в регистрационной службе большие очереди. Если возможность записаться на сдачу документов на регистрацию прав через Интернет?
- Здравствуйте, Николай! У Вас существует возможность предварительно записаться на прием через Интернет. Для этого Вам необходимо зайти на портал услуг Росреестра (portal.rosreestr.ru), далее на закладку «Офисы и приемные», через поисковую систему находите управление Росреестра по Тюменской области, далее «Отдел приема-выдачи документов» и заходите на закладку «Предварительная запись на прием документов», последовательный порядок действий подробно описан в обучающем видео-ролике «Инструкция по предварительной Интернет записи», который вы можете скачать на сайте управления Росреестра по Тюменской области (to72.rosreestr.ru).
- Также у Вас существует возможность на портале услуг Росреестра посмотреть загруженность залов приема-выдачи документов через камеры видео-наблюдения.
Лыскова Татьяна (Тюмень): Добрый день, слышала, что существует портал услуг Росреестра, расскажите какая информация там есть и какие электронные услуги можно получить, используя данный сайт.
- Здравствуйте, портал государственных услуг находится по адресу portal.rosreestr.ru. Портал оказания государственных услуг в электронном виде предназначен для обеспечения информационного взаимодействия органов кадастрового учета и регистрации прав и лиц, заинтересованных в получении или предоставлении данных для учетных систем (Единого государственного реестра прав или Государственного кадастра недвижимости).
Портал предоставляет следующие услуги:
1. Получение справочной информации по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество, а именно:
Правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Состав документов, предоставляемый в зависимости от вида регистрируемого права, типа объектов недвижимости, участвующих субъектов права и т.д.;
Электронные шаблоны документов для подготовки их в текстовом или электронном виде,
Размер государственной пошлины за регистрацию;
График приема заявителей в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав;
Адреса мест нахождения органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, и их контактные телефоны;
Правила получения ключа ЭЦП;
Правила подготовки и отправки сведений в органы Росреестра;
Общедоступной информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества.
2. Выполнение запросов на выдачу юридически-значимых документов на основе информации из учетных систем. Запросы данного типа направляются на обработку в территориальный орган Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.
3. Выполнение запросов на постановку объектов на кадастровый учет. Запросы данного типа направляются на обработку в территориальный орган Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.
Витвинова Светлана (Тобольск): Здравствуйте! У меня в собственности есть земельный участок. Существует ли возможность, используя Интернет, найти свой земельный участок на карте?
- Здравствуйте, используя портал услуг Росреестра, Вы можете посмотреть свой земельный участок на публичной кадастровой карте.
Сначала вам необходимо зайти на портал услуг Росреестра, далее на закладку «Публичная кадастровая карта», используя критерии поиска ввести известные данные о земельном участке (кадастровый номер, адрес) и через кнопку «Найти» осуществить поиск, при положительном результате на карте отобразится земельный участок, а также общая информация о нем.
Дияров Николай (Уват): Здравствуйте, возможно ли через Интернет бесплатно получить общую информацию об объекте недвижимости?
- Здравствуйте, на портале услуг Росреестра существует возможность получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме on-line.
В разделе «Услуги» необходимо зайти на закладку «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме on-line», используя электронную форму поиска объектов недвижимости, заполнить критерии поиска (кадастровый/условный номе, адрес объекта) и сформировать запрос. При положительном результате отобразится перечень объектов, найденных в ГКН и ЕГРП. По объектам можно посмотреть общую информацию (например, категория земель, площадь участка, кадастровая стоимость, адрес (местоположение), наличие зарегистрированных прав).
Анастасия Задорожная (Тюменский район): Здравствуйте! Скажите, как проверить выданный вашей службой электронный документ (выписка из ГКН)?
- Здравствуйте, на портале услуг Росреестра существует сервис — проверка электронного документа. Сервис позволяет сформировать печатное представление выписки, полученной в электронном виде, и проверить корректность электронной цифровой подписи, которой она подписана.
Если Вам необходимо получить печатное представление выписки, достаточно загрузить xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», затем выбрать функцию «Показать файл».
Если Вам необходимо проверить корректность электронной цифровой подписи, необходимо прикрепить файл формата xml, полученный вместе с ним файл формата sig и нажать на кнопку «Проверить».
Волков Антон (Тюмень): Добрый день, подскажите, каким образом можно подать документы на государственную регистрацию прав в электронном виде.
- Здравствуйте, для подготовки пакета документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним существует информационная система предварительной подготовки данных для регистрации прав на недвижимое имущество (ИС ППД), которая в настоящее время успешно эксплуатируется в нашем управлении, ей воспользовались свыше 500 заявителей. Особенно популярна услуга среди юридических лиц: застройщиков, агентств недвижимости и пр. Кстати, на сайте управления выложены обучающие видеоролики по использованию данной системы.
Информационная система предварительной подготовки данных предоставляет возможность заявителям удаленно формировать электронные пакеты документов с целью ускорения процесса приема документов для постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Заявители формируют описание пакета документов в электронном виде (в формате xml) и направляют его в Управление по каналам связи или предъявляют при посещении управления. Данное программное обеспечение выложено в свободном доступе на портале Росреестра.
Арина: Что входит в перечень ваших электронных услуг? Можно ли ими пользоваться бесплатно?
- Здравствуйте! Выше мы уже рассказали о перечне предоставляемых в электронном виде услуг. Данную информацию можно получить и на сайте нашего управления Росреестра по Тюменской области и на сайте Росреестра РФ, а воспользоваться через портал услуг (portal.rosreestr.ru). Обращаем ваше внимание на то, что все on-line-сервисы и программные продукты находятся в свободном доступе для скачивания и бесплатны в использовании. Для получения юридически значимых документов существует определенный порядок взимания госпошлин и плат, предусмотренных нормами действующего законодательства.
Фото с сайта neonett.ru