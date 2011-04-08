Политика: вход для молодежи — со двора?

Встреча началась с доклада председателя МО РАПН Яны Пономаревой, рассказавшей собравшимся, что общественная молодежная активность стала особенно заметна в 2005 году. Тогда произошел всплеск так называемой «уличной политики» — участия молодежи в публичных акциях как наиболее доступной и популярной форме участия в общественной жизни. При этом доля активистов все-таки очень мала: по данным ВЦИОМ, всего около 4% молодых людей относят себя к какой-либо организации или партии.
После социологического доклада о проблеме «утечки мозгов» и телемоста с Францией, в ходе которого бывшая студентка ТюмГУ рассказала о формах общественной активности, доступных для французской молодежи, наступило время дискуссии.
Первым взял слово председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Андрей Потапов. Он предположил, что молодежь не стремится что-то изменить в обществе просто потому, что не знает, как может быть по-другому, не видит разницы с жизнью в других странах. Сам он очень часто бывал за границей и считает возможность посмотреть, возвращаясь, на российскую действительность свежим взглядом, очень важной.
Специалист отдела молодежных и профилактических программ департамента по спорту и молодежной политике области Юрий Верхоланцев рассказал о проектах поддержки молодежных инициатив. На замечания о том, что даже заинтересованная молодежь часто не знает об этих проектах, Юрий признал, что пиар действительно пока является слабым местом департамента. Также он подчеркнул, что департамент не имеет права поддерживать какие-либо партии и движения.
Дискуссия, разгоревшаяся после первых выступлений, оказалась жаркой. Не раз в адрес чиновников прозвучали упреки в том, что они чинят препоны молодым. Необходимость пробиваться сквозь бюрократическую волокиту, заполнять множество бумаг, образцов которых часто просто не существует, отсутствие реакции чиновников на заявленные молодежью проблемы — вот о чем говорили активисты. Одна из присутствующих — Юлия, член Экологического научного общества молодежи «Green helpers» — рассказала, как они проводили акцию «Пустые клетки» — против передвижного зоопарка, приезжавшего в Тюмень. Активисты собрали больше тысячи подписей в поддержку требования не пускать зоопарк на территорию города, так как животные содержатся в нем в жестоких условиях, болеют и умирают. Однако администрация города ответила зоозащитникам, что зоопарк повышает культурный уровень населения и запрета на его пребывание в городе быть не может.
Чиновники, в свою очередь, отмечали низкий уровень политической грамотности молодежи, ее «правовой нигилизм» и предлагали быть настойчивее в решении своих проблем, а также не стесняться обращаться за помощью как в государственные структуры, так и к другим общественным движениям.
В итоге несколько участников круглого стола высказали мысль о том, что, к сожалению, часто чиновники и молодежь живут в «параллельных реальностях». Преподаватель кафедры политологии Мария Машнина сравнила молодежную политику с дворцом искусств «Пионер», куда активистам было предложено обращаться за помощью. Парадный вход в здание уже давно заперт, попасть туда можно только со двора. Так и в политику молодежи приходится проникать обходными путями, а если не удается найти этот «вход со двора», то остается два пути: либо в нигилизм, либо — в нелегальную активность.
Было заметно, что молодежь соскучилась по диалогу и стремилась высказать все, что «накопилось». Отчасти поэтому дискуссионная часть круглого стола оказалась не слишком конструктивной, и удалось обсудить далеко не все запланированные вопросы. Поэтому практику подобных встреч планируется продолжить.
Дарья Мышленникова