Политика: вход для молодежи — со двора?

Дискуссия, разгоревшаяся после первых выступлений, оказалась жаркой. Не раз в адрес чиновников прозвучали упреки в том, что они чинят препоны молодым. Необходимость пробиваться сквозь бюрократическую волокиту, заполнять множество бумаг, образцов которых часто просто не существует, отсутствие реакции чиновников на заявленные молодежью проблемы — вот о чем говорили активисты. Одна из присутствующих — Юлия, член Экологического научного общества молодежи «Green helpers» — рассказала, как они проводили акцию «Пустые клетки» — против передвижного зоопарка, приезжавшего в Тюмень. Активисты собрали больше тысячи подписей в поддержку требования не пускать зоопарк на территорию города, так как животные содержатся в нем в жестоких условиях, болеют и умирают. Однако администрация города ответила зоозащитникам, что зоопарк повышает культурный уровень населения и запрета на его пребывание в городе быть не может.