Дайджест Nashgorod.ru со 2 по 8 апреля

Свидания с женой не получилось
На прошлой неделе был задержан Дмитрий Куцуров — один из «дорожных хулиганов», устроивших 31 августа прошлого года разборки на трассе Тюмень-Екатеринбург. Тюменского «мальчика-мажора» задержали по месту жительства его супруги, с которой тот пришел повидаться. Дмитрий Куцуров был этапирован в изолятор временного содержания УВД Екатеринбурга. Напомним, молодой человек находился в розыске с начала сентября 2010 года.
Мнение форумчан:
«Отмажется, как пить дать. Хороший адвокат может все или почти все»
«Радует, что наконец паренька задержали. Если он преступник, то, как гласит народная мудрость, должен сидеть в тюрьме»
Соль и пришельцы
В Тюмени
Мнение форумчан:
«страшно !! Жаль парня, ни за что пострадал. Не дай бог напороться на таких дебилов!!!»
«Очень хороший человек был!!! Только вот почему то не пишут, что все это время пока он бегал за ним наблюдала теперешняя полиция!!!»
Безбарьерный переход
Подземный переход на улице Пермякова стал доступен для инвалидов-колясочников. Специальные подъемники установили в двух из четырех павильонов. В понедельник их смогли опробовать тюменцы с ограниченными возможностями. Существенный недостаток подъемника — низкая скорость движения. Дорога в одну сторону у него занимает около 4 минут. Низкая скорость подъема и спуска объясняется требованиями к безопасности устройства. Подъемники в переходе на Пермякова обошлись городу в 1,6 млн. рублей.
Мнение форумчан:
«лучше бы 1,6 млн.руб этим 20 инвалидам-колясочникам отдали»
«Надо было просто при строительстве предусмотреть винтовой подъём уровнями для инвалидов, и не пришлось бы устанавливать этот подъёмник, затея конечно хорошая, но я сомневаюсь, что скоро от него что-то останется, какая-нибудь шпана захочет „покататься“ и сломает...»
«Радует тот факт, что хоть как то пытаются облегчить жизнь инвалидам. Вот только почему нельзя было сразу же поставить это устройства (еще до всеобщего открытия), а установить его только сейчас??? Данный переход и так обошелся городу очень „дешево“, так еще на его улучшения тожа средства нужны... Вообщем как всегда, увы и ах...»
Вторая Водонаева?
С 8 апреля в реалити-шоу «Дом-2» появится новая участница — блондинка из Тюмени Элина Карякина. Девушка переехала из Тюмени в Москву больше 5 лет назад. До этого она училась в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, потом перевелась в Тюменский государственный нефтегазовый университет. В Тюмени была директором модельного агентства «Ваше величество» и работала моделью сама. Сейчас Элина Карякина занимает должность заместителя генерального директора московской компании, сфера деятельности которой — инвестиции в нефтегазовый сектор. Кроме этого, девушка занимается фитнесом и спортивной гимнастикой.
Мнение форумчан:
«Вот и еще одна Водонаева появится... P.S. Смотреть все равно не буду, как не уговаривайте!»
«Если она такая замечательная, то зачем в дурдом идти то? Пропиарить себя хочет? Полный бред...»
«Уралсвязьинформа» больше нет
Компания «Уралсвязьинформ» 1 апреля стала частью «Ростелекома». Это произошло не только с Уральским оператором телекоммуникационных услуг, но еще с шестью аналогичными компаниями — от Дальнего Востока до Нижнего Новгорода и Краснодара. Объединение состоялось на базе «Ростелекома», и теперь гигант носит его имя. С уходом «Уралсвязьинформа» в «Ростелеком» для тюменцев пока ничего существенно не изменится. Рядовым пользователям не надо беспокоиться о переоформлении договоров или бояться изменений в тарифах.
Мнение форумчан:
«Ростелекомом ничем не рискует ( уж репутацией точно), работают они на том же уровне, что и УСИ т.е. не лучше. Для примера можно взять карту экспресс-оплаты мобильной связи, когда чтобы пополнить баланс нужно иметь баланс, так как на номер указанный там, который еще и указан не правильно с нулевым балансом не позвонить. Поэтому считайте, что как была шарашкина канторка, так и осталась»
«а вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь ©»