Дайджест Nashgorod.ru со 2 по 8 апреля

«Ростелекомом ничем не рискует ( уж репутацией точно), работают они на том же уровне, что и УСИ т.е. не лучше. Для примера можно взять карту экспресс-оплаты мобильной связи, когда чтобы пополнить баланс нужно иметь баланс, так как на номер указанный там, который еще и указан не правильно с нулевым балансом не позвонить. Поэтому считайте, что как была шарашкина канторка, так и осталась»