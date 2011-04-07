Экологи против упрощения правил застройки

На сайте Минрегиона размещен проект приказа «Об утверждении перечня подготовительных работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство», пишут «Ведомости».
Если документ будет утвержден, то строители будут избавлены от необходимости получать разрешения на такие виды работ, как «освобождение участков от деревьев и кустарников», «разведочное бурение», «геодезические разбивочные работы для строительства», «понижение уровня грунтовых вод и водоотведение (дренажи и водоотливы) на строительной площадке», «бурение и обустройство скважин».
Против инициативы чиновников выступили экологи и общественность. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и общественное движение «Архнадзор» направили в Министерство юстиции совместное письмо с призывом отказать в регистрации проекта приказа как противоречащего действующему законодательству (в частности, Градостроительному кодексу).
WWF России и «Архнадзор» считают, что приказ в случае его принятия легализирует действия застройщиков, которые могут нанести ущерб окружающей среде и культурному наследию России. «В практике работы природоохранных и градозащитных организаций зафиксированы многочисленные факты незаконного уничтожения зеленых насаждений, сноса и повреждения объектов, имеющих историко-культурную ценность, до получения разрешения на строительство», — заявил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.