Экологи против упрощения правил застройки

Если документ будет утвержден, то строители будут избавлены от необходимости получать разрешения на такие виды работ, как «освобождение участков от деревьев и кустарников», «разведочное бурение», «геодезические разбивочные работы для строительства», «понижение уровня грунтовых вод и водоотведение (дренажи и водоотливы) на строительной площадке», «бурение и обустройство скважин».