Доходные дома решат квартирный вопрос россиян

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на автора проекта заместителя Минрегиона Константина Королевского. Схема проекта следующая: застройщик получает кредит — 70% от стоимости строительства доходного дома от коммерческого банка на срок до двух лет под 10% годовых. После завершения цикла строительства дом выкупается управляющей компанией, оформившей ипотеку юридического лица в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на срок до 20 лет под 10-11% годовых. «При масштабируемости этих проектов можно будет говорить о привлечении средств как государственного, так и негосударственных пенсионных фондов, как по участию в управлении этим арендным фондом, так и по приобретению ценных бумаг АИЖК, сформированных на основании поддержки этого направления»,— поясняет Константин Королевский. Кроме того, застройщики смогут получить ряд налоговых льгот и условий займов, в том числе и государственных. В случае если застройщик решит продать квартиры самостоятельно и «по рынку», предполагается ввести систему «отступных».