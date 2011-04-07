Доходные дома решат квартирный вопрос россиян

Проект строительства доходных домов в российских регионах разработало министерство регионального развития РФ. К 2010 году такие объекты должны решить жилищный вопрос россиян и занять до 20% всего возводимого нового жилья, или каждый пятый квадратный метр.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на автора проекта заместителя Минрегиона Константина Королевского. Схема проекта следующая: застройщик получает кредит — 70% от стоимости строительства доходного дома от коммерческого банка на срок до двух лет под 10% годовых. После завершения цикла строительства дом выкупается управляющей компанией, оформившей ипотеку юридического лица в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на срок до 20 лет под 10-11% годовых. «При масштабируемости этих проектов можно будет говорить о привлечении средств как государственного, так и негосударственных пенсионных фондов, как по участию в управлении этим арендным фондом, так и по приобретению ценных бумаг АИЖК, сформированных на основании поддержки этого направления»,— поясняет Константин Королевский. Кроме того, застройщики смогут получить ряд налоговых льгот и условий займов, в том числе и государственных. В случае если застройщик решит продать квартиры самостоятельно и «по рынку», предполагается ввести систему «отступных».
Пока рынок доходных домов застройщикам неинтересен из-за полного отсутствия в нем экономики, считает гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров. «Доходность рынка аренды не превышает 3-7%, что не покрывает даже стоимости кредита — 10-11%, а уж тем более не позволяет частным инвесторам зарабатывать»,— отмечает он. По словам собеседника, масштабное введение проектов возможно только при условии госфинансирования и создания всей инфраструктуры для застройщика на льготных условиях. «Доходные дома, как и гостиницы,— довольно сложный бизнес, инвестиции в который окупаются в долгосрочном периоде,— подтверждает гендиректор компании «Миэль-новостройки» Мария Литинецкая.— Например, организованных доходных поселков в Московской области порядка 20, в Москве — не более четырех-пяти (например, Сетунь, Покровские Холмы)».