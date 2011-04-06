Налоговый вычет можно получить два раза

Ребенок сохраняет право на получение имущественного налогового вычета в будущем на строительство или покупку жилья, даже если ранее один из родителей получил такой вычет за него (письмо Минфина России от 30.03.2011 № 03−04−05/9−199), сообщает портал pravcons.ru со ссылкой на «Российский Налоговый Курьер».
В письме рассмотрена ситуация, когда семья (отец, мать, несовершеннолетний ребенок) приобрела квартиру в общую долевую собственность (каждому из собственников досталось по 1/3 доли). В данном случае согласно правилам абзаца 25 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса вычет распределяется между тремя совладельцами в соответствии с их долями в праве собственности на жилье и в общей сумме не должен превышать 2 млн. рублей.
Минфин России считает, что один из родителей может получить имущественный налоговый вычет за своего несовершеннолетнего ребенка. На основании решения Конституционного суда от 13.03.2008 № 5−П вычет получает родитель, и поэтому ребенок сохраняет право на вычет в будущем, когда станет совершеннолетним.
Напомним, в общем случае вычет НДФЛ в размере не более 2 млн. рублей (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ) предоставляется налогоплательщику один раз.