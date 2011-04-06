Налоговый вычет можно получить два раза

В письме рассмотрена ситуация, когда семья (отец, мать, несовершеннолетний ребенок) приобрела квартиру в общую долевую собственность (каждому из собственников досталось по 1/3 доли). В данном случае согласно правилам абзаца 25 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса вычет распределяется между тремя совладельцами в соответствии с их долями в праве собственности на жилье и в общей сумме не должен превышать 2 млн. рублей.