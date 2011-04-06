Эксперты прогнозируют медленный рост цен

С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в марте сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 520, 1 845 и 2 325 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 970 тысяч рублей, для типового жилья - 2 565 тысяч рублей и 4 040 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 330 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 140 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности (6 120 тысяч рублей). Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 900 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 740 тысяч и 10 090 тысяч рублей соответственно. В марте текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 920 тысяч рублей.