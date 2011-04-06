Эксперты прогнозируют медленный рост цен

После некоторого роста цен с начала года в секторе новостроек настала стабилизация, а цены на объекты вторичного рынка продолжают расти. Такую статистику за март-месяц привела специалист по жилой недвижимости ЗАО «Ассоцияция АЛКО» Светлана Молодкина.
Средняя цена предложения на рынке строящегося жилья в марте составила 38 149 рублей за квадратный метр, что выше на 0,4% аналогичного показателя предыдущего месяца. В разрезе по количеству комнат специалист отмечает, что значительная положительная динамика наблюдалась лишь в сегменте трехкомнатных квартир +2,0%.
Немаловажно, что именно в первый весенний месяц ряд застройщиков Тюмени открыл продажи в новых строящихся объектах, к примеру, 4, 5, 6 очереди жилого комплекса «Снегири» и другие. Данный факт повилял на то, что впервые за продолжительный период, отмечен прирост объема предложения на первичном рынке.
Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке жилья составила на конец марта 2011 года в среднем по городу 47 025 рублей за квадратный метр, изменение за месяц составило +1,4%.
Платежеспособный спрос все также не устойчив, поэтому с рынка массовой долей уходят квартиры минимальной стоимости. Это оказывает влияние на средний по городу показатель уровня стоимости квадратного метра. Светлана Молодкина также уточнила, что в данном месяце цены на квартиры повышенной комфортности подросли в цене на 1,8%.
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в марте сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 520, 1 845 и 2 325 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 970 тысяч рублей, для типового жилья - 2 565 тысяч рублей и 4 040 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 330 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 140 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности (6 120 тысяч рублей). Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 900 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 740 тысяч и 10 090 тысяч рублей соответственно. В марте текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 920 тысяч рублей.
В ближайшие месяцы рост ценовых показателей замедлится и в последующий период будет демонстрировать незначительное колебание. Сейчас рынок находится в условиях неопределенности. Выбор объектов сужается, но при этом поднимать стоимость жилой недвижимости рискуют немногие.