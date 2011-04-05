«Молодая семья»-2011: новые условия

«Это огромные средства, которые мы ежегодно выделяем из областного бюджета на улучшение жилищных условий жителей области», - подчеркнул глава региона Владимир Якушев на заседании совета по вопросам реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 1 апреля. Он также добавил, что в 2011 году из-за того, что федеральная программа «Жилище» до 2015 года была принята слишком поздно и до сих пор не было конкурсного отбора субъектов РФ для участия в подпрограмме и, как следствие, объем финансирования из федерального бюджета не определен Минрегионом России, многие российские регионы просто остановили работу по этой программе. «Тюменская область – одна из немногих, кто продолжает работу в этом направлении, и мы готовы уже сегодня брать на себя расходы, которые должны были компенсироваться за счет федерального бюджета», - уточнил Владимир Якушев.