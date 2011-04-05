«Молодая семья»-2011: новые условия

В областном бюджете зарезервировано 1 млрд. 116 млн. рублей на социальные выплаты 1700 молодым семьям в 2011 году. При этом условия подпрограммы несколько изменились.
«Это огромные средства, которые мы ежегодно выделяем из областного бюджета на улучшение жилищных условий жителей области», - подчеркнул глава региона Владимир Якушев на заседании совета по вопросам реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 1 апреля. Он также добавил, что в 2011 году из-за того, что федеральная программа «Жилище» до 2015 года была принята слишком поздно и до сих пор не было конкурсного отбора субъектов РФ для участия в подпрограмме и, как следствие, объем финансирования из федерального бюджета не определен Минрегионом России, многие российские регионы просто остановили работу по этой программе. «Тюменская область – одна из немногих, кто продолжает работу в этом направлении, и мы готовы уже сегодня брать на себя расходы, которые должны были компенсироваться за счет федерального бюджета», - уточнил Владимир Якушев.
В 2010 году на решение «квартирного вопроса» молодых семей было направлено более 1 млрд. 649 млн. рублей. При этом доля расходов федерального бюджета составила 364,8 млн. рублей, а основные затраты взяла на себя региональная казна.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», как и в целом федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы, была утверждена постановлением Правительства РФ достаточно поздно - 17 декабря 2010 г. Официально опубликована и вступила в силу она с 8 февраля 2011 года. Всего за время реализации программы в 2002–2010 годах в Тюменской области смогли улучшить свои жилищные условия свыше 7 тысяч молодых семей, по стране — около 130 тысяч семей. Новая программа при условии достаточного финансирования планирует обеспечить жильем свыше 170 тысяч семей по всей России, пояснила начальник управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой работы ГУС и ЖКХ ТО Лариса Боровицкая.
Она отметила, что условия подпрограммы несколько изменились в 2011 году. Так, например, теперь молодые семьи не могут использовать средства социальной выплаты на погашение ранее взятого ипотечного жилищного кредита (займа). По-прежнему молодая семья может использовать социальную выплату для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения, с ее помощью может быть уплачен первоначальный взнос при получении жилищного кредита либо погашен последний платеж в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи. Социальную выплату также можно использовать и на строительство индивидуального жилого дома. Но если раньше молодая семья могла получить соцвыплату и самостоятельно осуществлять строительство жилого дома, то теперь бюджетные средства можно использовать только на оплату цены договора строительного подряда.
Появилась в программе и новая форма использования соцвыплаты - для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья. В 2011 году, скорее всего, эта форма работать пока не будет, этот год дается региону для формирования рынка жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного, но уже со следующего года она заработает в полную силу. И, вероятнее всего, что уже со следующего года молодые семьи смогут приобретать только жилье, соответствующее разработанным Министерством регионального развития Российской Федерации стандартам.
В новой подпрограмме изменился размер социальной выплаты, на которую могут претендовать молодые семьи. Если раньше семьи без детей могли получить 35% от средней стоимости жилья, а семьи с детьми – 40%, то в настоящее время размер социальной выплаты сокращен на пять процентов и составляет, соответственно, 35% - для семей с детьми и 30% - для бездетных семей. Но губернатор Тюменской области принял решение о компенсации пяти «потерянных процентов» за счет средств регионального бюджета.
Согласно условиям ранее действовавшей редакции подпрограммы участвовать в ней могли молодые семьи, у которых возраст на день утверждения ГУС и ЖКХ ТО сводного списка не превышал 35 лет. В новой подпрограмме федеральным законодателем срок не определен. В нормативном правовом акте Тюменской области предусмотрено, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день подачи заявления для участия в подпрограмме.
Изменился срок выдачи свидетельств молодым семьям органами местного самоуправления с 10 рабочих дней в предыдущей подпрограмме до 2 месяцев в действующей. Поменялся и срок оформления документов молодыми семьями. Ранее он не был установлен на федеральном уровне. Теперь такой срок установлен и составляет он один месяц после получения уведомления от органа местного самоуправления. Если в течение указанного срока молодая семья не представит документы для выдачи свидетельства, оно может быть выдано молодой семье из резервного списка.
Учитывая сжатые сроки, в 2011 году участниками подпрограммы признаются молодые семьи, включенные в 2006–2010 годах в резервные списки на получение социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и не использовавшие право на получение социальной выплаты. По предварительно полученной от органов местного самоуправления информации в резервные списки включено 4633 семьи.
В ближайшее время ГУС и ЖКХ ТО планирует провести отбор банков для обслуживания средств соцвыплаты. Для этого подготовлен проект постановления, регламентирующий порядок отбора, по результатам которого органам местного самоуправления необходимо будет заключить соглашения с отобранным банком.
Другая новинка в законодательстве – конкурс муниципалитетов, которые могут участвовать в программе. По условиям новой программы для участия в ней муниципальные образования должны пройти отбор. Для этого они должны предоставить заявки в уполномоченный орган исполнительной власти в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Тюменской области, регламентирующего порядок предоставления социальных выплат молодым семьям.
«Это должна быть утвержденная муниципальная программа, предусматривающая обеспечение жильем молодых семей и документ об утверждении программы», - подчеркнула Лариса Боровицкая.
Ольга Крюкова,
пресс-секретарь Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Фото с сайта e-iipoteka.ru