Недвижимость в одном месте: удобно выбрать и купить

Недвижимость Тюмени дешеветь не будет – это уже поняли те, кто следит за рынком недвижимости. Поэтому на десятой выставке недвижимости – 2011 посетители искали конкретные предложения. Этим мероприятие, по мнению членов некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области» («ОРТ»), и отличалось от проведенных в предыдущие годы.
Вновь одна площадка объединила практически всех ведущих игроков рынка недвижимости Тюмени. Теперь мероприятие стало еще масштабнее – экспозиция заняла уже два этажа здания Технопарка. За десять лет существования выставки число участников выросло с 17 до 45. Изначально на стендах были представлены только риэлторы, в последние же годы участие принимают и застройщики, и банки, отметила на пресс-конференции в рамках мероприятия президент НП «ОРТ» Ольга Базаева. Она также рассказала, что с 2002 года для горожан были предусмотрены бесплатные семинары по различным вопросам о недвижимости. В 2008 году эта традиция переросла в более масштабную секцию – общественную приемную, где население может получить любые ответы на вопросы о недвижимости.
«Год от года посещаемость Выставки все больше. Даже в прошлом году, словно не было кризиса, число посетителей было высоким, - уверена Ольга Александровна. - Изменился и интерес посетителей: если раньше граждане брали буклетик или конфетку и уходили, то сегодня люди знают, зачем идут сюда, задают конкретные вопросы».
Отметить стоит и то, что апрель 2011 года отличается от прошлого апреля и ценовой ситуацией на рынке. На этот фактор указала директор АН «Недвижимость для Вас» Юлия Пантелеева: цены в прошлом году были стабильны и даже немного шли вниз, сегодня же наоборот. Отмечено приличное повышение, особенно в секторе новостроек. Как пояснила Юлия Валериевна, цены находятся на полдороги между минимумом и максимумом. Например, однокомнатная «хрущевка» на пике снижения цены стоила 1 250 тысяч рублей, а на пике повышения 1750, сегодня она стоит 1 450 – что является серединой. Основная масса посетителей эту тенденцию понимают, поэтому планируют именно сейчас приобрести недвижимость по хорошей цене.
Выставка – особая форма обмена информацией. Здесь интересующиеся люди могут одномоментно получить все исчерпывающие данные об объектах, о том, как и где их лучше приобрести, как получить преференции и т.д., считает председатель совета директоров АН «Адвекс-Т» Сергей Сухарев. Выставка – также форма демонстрации участникам своего профессионального уровня: работы специалистов на мероприятии, технической оснащенности и оформления стенда, каких-то креативных решений и т.д. «Что немаловажно, здесь те, кто работает в рамках всех федеральных законов – случайных людей здесь нет, - отметил Сергей Яковлевич. - Выставка в Тюмени сегодня не отличается от подобных мероприятий европейских стран, то есть довольно высокого уровня – это здорово!»
Действительно, стенды компаний удивили техническим оснащением. Так, сотрудники агентства «Адвекс-Т» расположили несколько интерактивных экранов, нажав пару кнопок на которых, клиент смог выбрать объекты новостроек и наглядно сравнить их. На стенде компании «Партнер-Инвест» особая технология – трехмерная панорама квартиры, которая позволила покрутить-повертеть будущий объект прямо в руках. С помощью оснащения АН «Этажи» найти нужную квартиру за короткий срок и внимательно рассмотреть ее в 3D-модели не составило труда. Практически каждый застройщик выставил строящийся объект в мини-варианте – эдакие домики для кукол, только серьезные и в будущем вполне осуществимые. Воздушные шары практически у каждого экспоната добавляли праздничного настроения и взрослым, и детям.
Для выставки недвижимости многие банки подготовили особые предложения, а также льготные кредиты в рамках сотрудничества с застройщиками и риэлторами. Можно было лично пройтись по стендам банков, выбирая и анализируя, или обратиться к специалистам-брокерам. Практически у каждой риэлторской фирмы есть брокер – универсальный специалист, который проконсультирует по всем программам нескольких банков, подбирая наиболее удобную для определенного гражданина, учитывая состав семьи, доход, имеющиеся денежные накопления или недвижимость и т.д. Также в рамках Выставки работали и специалисты, консультирующие по госпрограммам, касающимся молодых семей, обеспечения жильем переселенцев с севера, тюменских бюджетников, сирот и ветеранов.
Сегодня все делается для того, чтобы покупать квартиру было удобно. Если клиенту комфортно самому пойти в банк или напрямую к застройщику, ему этого никто не запретит. Если нет – дорога к специалистам, поделился мнением первый замгендиректора «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев. За последние 4 года работы с риэлторами порядка 10% квартир ОАО «ТДСК» реализуют специалисты агентств, привела сталистику коммерческий директор компании Лариса Новикова. Риэлторы же уверены, что эта цифра несколько больше. Директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Виталий Курбатов сообщил, что в месяц доля продаж через риэлторов в их стройкомпании доходит до 70%.
Подобные мероприятия объединяют участников рынка недвижимости и тех, кто ею интересуется. Здесь профессионалы могут делиться технологиями, мнениями, методами и понимать, что нужно покупателям. Выставка недвижимости – стимул, толчок для участников, который порождает здоровую конкуренцию: каждый стремится предложить горожанам лучшее – что-то новое и по-новому, расширяет линейку объектов и услуг, предлагает льготы или скидки и т.д. Для граждан же выставка – тоже плюс: одно дело – ходить по офисам застройщиков и риэлторов, другое – увидеть всех в одном месте и выяснить для себя, что же лучше.
Евгения Лямзина