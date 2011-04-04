Недвижимость в одном месте: удобно выбрать и купить

Вновь одна площадка объединила практически всех ведущих игроков рынка недвижимости Тюмени. Теперь мероприятие стало еще масштабнее – экспозиция заняла уже два этажа здания Технопарка. За десять лет существования выставки число участников выросло с 17 до 45. Изначально на стендах были представлены только риэлторы, в последние же годы участие принимают и застройщики, и банки, отметила на пресс-конференции в рамках мероприятия президент НП «ОРТ» Ольга Базаева. Она также рассказала, что с 2002 года для горожан были предусмотрены бесплатные семинары по различным вопросам о недвижимости. В 2008 году эта традиция переросла в более масштабную секцию – общественную приемную, где население может получить любые ответы на вопросы о недвижимости.