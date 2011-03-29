Более 700 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в 2011 году

За 2010 год выдано 161 разрешение на ввод строений в эксплуатацию. Введено 741,5 тысяч кв. м жилых домов, в том числе 113,3 ИЖС. В 2011 году планируется ввести 720 тысяч кв. м жилья. Такие данные были приведены на отраслевом совещании департамента градостроительной политики.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, управлением архитектуры и градостроительства начата работа по рассмотрению паспортов фасадов и подготовке заключений на них. Было рассмотрено 56 обращений.
За 2010 год было выдано 302 разрешения на строительство. В 2010 году изменен регламент приема заявлений в части приема непосредственно специалистами управления, проведения консультационных мероприятий (до этого времени прием вели специалисты ОДО), а также увеличения приемных дней и часов приема. Одной из основных задач 2010 года являлся переход на оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» в электронном виде. В данном направлении проведена работа по внедрению и тестированию программы «Директум», в рамках которой отработана муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство в электронном виде в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. В настоящее время подать заявление на строительство индивидуального жилого дома можно на официальном портале «Электронный муниципалитет города Тюмени».
В 2001 году специалисты департамента ставят перед собой такие цели как: внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия; выполнение плана по вводу в эксплуатацию жилых домов; переход на оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» в электронном виде в отношении всех объектов капитального строительства; выполнение плана по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в ИСОГД, на платной основе; запуск в опытную эксплуатацию ПО оказания муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД, в электронном виде через официальный портал администрации Тюмени; предоставление доступа к автоматизированной ИСОГД Комитету по охране объектов культурного наследия Тюменской области; занесение в базу данных ИСОГД сведений об инженерных коммуникациях и объектах инженерного обеспечения, о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; внесение изменений в генеральный план города и Правила землепользования и застройки города Тюмени результатов инженерно-геологических изысканий; обновление адресного плана; автоматизация процессов: регистрации данных в журналах и книгах ИСОГД, формирования сводных отчетов, справок о развитии территории; доработка и утверждение Порядка присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости на территории города Тюмени», административных регламентов.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников отраслевого совещания, подводя итоги деятельности департамента градостроительной политики за 2010 год, общим голосованием принято решение для выполнения поставленных перед департаментом градостроительной политики задач определить основные направления деятельности департамента на 2011 год, а именно: продолжить работу по внесению изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень и Правила землепользования и застройки города Тюмени по разработке проектов планировки территорий города; по совершенствованию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; по обеспечению качественного и своевременного предоставления муниципальных услуг в области градостроительства, в том числе в электронном варианте.