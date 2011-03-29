Более 700 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в 2011 году

В 2001 году специалисты департамента ставят перед собой такие цели как: внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия; выполнение плана по вводу в эксплуатацию жилых домов; переход на оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» в электронном виде в отношении всех объектов капитального строительства; выполнение плана по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в ИСОГД, на платной основе; запуск в опытную эксплуатацию ПО оказания муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД, в электронном виде через официальный портал администрации Тюмени; предоставление доступа к автоматизированной ИСОГД Комитету по охране объектов культурного наследия Тюменской области; занесение в базу данных ИСОГД сведений об инженерных коммуникациях и объектах инженерного обеспечения, о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; внесение изменений в генеральный план города и Правила землепользования и застройки города Тюмени результатов инженерно-геологических изысканий; обновление адресного плана; автоматизация процессов: регистрации данных в журналах и книгах ИСОГД, формирования сводных отчетов, справок о развитии территории; доработка и утверждение Порядка присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости на территории города Тюмени», административных регламентов.