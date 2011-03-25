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Нужно уметь продавать новостройки

25 марта 2011, 09:02
Проблемы реализации объектов долевого строительства обсудили...

Проблемы реализации объектов долевого строительства обсудили участники Клуба Директоров. 21 марта 2011 года в офисе НП «Объединение риэлторов Тюменской области» прошла встреча специалистов по недвижимости на тему «Взаимодействие со строительными компаниями».

Вопросы на повестке дня стояли самые острые: достоинства и недостатки схем продаж «долевых» квартир.

Своими мнениями на эту тему поделились директора крупных и небольших риэлторских компаний. На сегодняшний день работа в разных агентствах недвижимости выстроена по-разному. В одних компаниях это специализированные подразделения со специализированным направление – только новостройки, в других – закрепленные за отдельными застройщиками риэлторы, в третьих - работают все специалисты со всеми застройщиками.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что только четкое знание предложений застройщиков и умение донести это знание до клиентов является залогом удачного сотрудничества со строительными компаниями. И именно в тех агентствах, где работа выстроена нечетко, нет продаж по объектам долевого строительства, либо они случайны, сообщает член Совета Объединения риэлторов Тюменской области Ирина Семенова.

Также был затронут вопрос о соблюдении закона «О рекламе». О тонкостях размещения рекламы «долевых» объектов и вариантах наказания за несоответствующую информацию пояснила редактор газеты «Квартирный вопрос» Светлана Ахмеднабиева.

По отзывам участников, Клуб Директоров был очень информативным и полезным и дал руководителям агентств недвижимости, входящим в «ОРТ», немало поводов для раздумий о реорганизации своих предприятий с целью улучшения работы.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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