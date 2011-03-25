Нужно уметь продавать новостройки

Своими мнениями на эту тему поделились директора крупных и небольших риэлторских компаний. На сегодняшний день работа в разных агентствах недвижимости выстроена по-разному. В одних компаниях это специализированные подразделения со специализированным направление – только новостройки, в других – закрепленные за отдельными застройщиками риэлторы, в третьих - работают все специалисты со всеми застройщиками.