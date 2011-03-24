Об экологии в строительстве поговорят на форуме

В Тюмени пройдет «Первый межрегиональный форум по экологическому строительству Западной Сибири».
В рамках которого обсудят перспективы движения по экологическому строительству на территории РФ; целевые программы по энергосбережению и экологии Тюменской области; инновационные технологии в архитектуре и строительстве и т.д.
К участию приглашены представители профильных некоммерческих организаций, а также ведущих компаний архитектурно-строительной отрасли Сибирского региона. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, планируется выступление архитектора России Сергея Цыцина, экспертов в области green building из Великобритании, а также экспертов в областях проектирования пассивных домов, устойчивого территориального планирования и др.
Организаторами форума выступают некоммерческие партнерства «Совет по экологическому строительству» (г. Москва) и «Центр энергоэффективных и инновационных технологий» (г. Тюмень) при участии правительства Тюменской области, администрации города Тюмени.
Мероприятие пройдет 29 марта 2011 года в Отеле «Ремезов» в 10.00 (регистрация в 9.00).