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Об экологии в строительстве поговорят на форуме

24 марта 2011, 14:25
В Тюмени пройдет «Первый межрегиональный форум по экологическому...

В Тюмени пройдет «Первый межрегиональный форум по экологическому строительству Западной Сибири».

В рамках которого обсудят перспективы движения по экологическому строительству на территории РФ; целевые программы по энергосбережению и экологии Тюменской области; инновационные технологии в архитектуре и строительстве и т.д.

К участию приглашены представители профильных некоммерческих организаций, а также ведущих компаний архитектурно-строительной отрасли Сибирского региона. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, планируется выступление архитектора России Сергея Цыцина, экспертов в области green building из Великобритании, а также экспертов в областях проектирования пассивных домов, устойчивого территориального планирования и др.

Организаторами форума выступают некоммерческие партнерства «Совет по экологическому строительству» (г. Москва) и «Центр энергоэффективных и инновационных технологий» (г. Тюмень) при участии правительства Тюменской области, администрации города Тюмени.

Мероприятие пройдет 29 марта 2011 года в Отеле «Ремезов» в 10.00 (регистрация в 9.00).

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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