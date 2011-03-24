Об экологии в строительстве поговорят на форуме

К участию приглашены представители профильных некоммерческих организаций, а также ведущих компаний архитектурно-строительной отрасли Сибирского региона. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, планируется выступление архитектора России Сергея Цыцина, экспертов в области green building из Великобритании, а также экспертов в областях проектирования пассивных домов, устойчивого территориального планирования и др.