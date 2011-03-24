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Как оформить землю и гараж - «горячая линия»

24 марта 2011, 13:53
В Тюмени стартует «горячая линия» по вопросам оформления прав граждан...

В Тюмени стартует «горячая линия» по вопросам оформления прав граждан на земельные участки и объекты, расположенные на них.

Специалисты департамента земельных ресурсов администрации Тюмени ответят на вопросы оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках; о содействии администрации города Тюмени малоимущим гражданам в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Горячая линия» состоится 25 марта с 14 до 16 часов по телефонам: 46-17-05, 50-84-33.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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