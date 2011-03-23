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Покупатель малоэтажки стал моложе

23 марта 2011, 17:36
Сегодня выбор в пользу малоэтажного жилья все чаще делают граждане...

Сегодня выбор в пользу малоэтажного жилья все чаще делают граждане 30-35 лет. Ранее средний возраст таких граждан составлял за 40 лет. Такие цифры привели сразу несколько спикеров на круглом столе «Перспективы индивидуального строительства», который прошел в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Тюмень».

По данным ведущего специалиста отдела по работе с партнерами Сбербанка России Натальи Патысьевой, именно такие граждане со достатком чуть больше среднего приходят в банк за кредитами до 500 тысяч рублей на малоэтажное строительство или готовый дом. Доля кредитов на индивидуальное жилье, выданных Сбербанком в прошлом году, в среднем по Тюменской области составляет 5%. Порядка половины кредитов выданы молодым семьям с привлечением субсидий и материнского капитала.

По информации Тюменского отделения Пенсионного фонда из 708 заявлений от получателей маткапитала, поданных на улучшение жилищных условий, 341 – от семей, желающих направить средства материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья собственными силами.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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