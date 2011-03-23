Покупатель малоэтажки стал моложе

По данным ведущего специалиста отдела по работе с партнерами Сбербанка России Натальи Патысьевой, именно такие граждане со достатком чуть больше среднего приходят в банк за кредитами до 500 тысяч рублей на малоэтажное строительство или готовый дом. Доля кредитов на индивидуальное жилье, выданных Сбербанком в прошлом году, в среднем по Тюменской области составляет 5%. Порядка половины кредитов выданы молодым семьям с привлечением субсидий и материнского капитала.