Покупатель малоэтажки стал моложе

Сегодня выбор в пользу малоэтажного жилья все чаще делают граждане 30-35 лет. Ранее средний возраст таких граждан составлял за 40 лет. Такие цифры привели сразу несколько спикеров на круглом столе «Перспективы индивидуального строительства», который прошел в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Тюмень».
По данным ведущего специалиста отдела по работе с партнерами Сбербанка России Натальи Патысьевой, именно такие граждане со достатком чуть больше среднего приходят в банк за кредитами до 500 тысяч рублей на малоэтажное строительство или готовый дом. Доля кредитов на индивидуальное жилье, выданных Сбербанком в прошлом году, в среднем по Тюменской области составляет 5%. Порядка половины кредитов выданы молодым семьям с привлечением субсидий и материнского капитала.
По информации Тюменского отделения Пенсионного фонда из 708 заявлений от получателей маткапитала, поданных на улучшение жилищных условий, 341 – от семей, желающих направить средства материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья собственными силами.