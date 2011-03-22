Коммерческие площади станут дороже

Рынок коммерческой недвижимости с начала года довольно стабилен. По прогнозам российских аналитиков стоимость коммерческой недвижимости будет расти. Сегодня вкладываться в коммерческую недвижимость Тюмени выгоднее, чем размещать средства на долгосрочные депозиты, считают специалисты ЗАО «Ассоциация АЛКО».
Развитие рынка коммерческой недвижимости зависит от стабильности и скорости восстановления экономики не только Тюменского региона, но и России в целом. По данным аналитиков за год рост цен составит порядка 8-10% при отсутствии резких скачков в экономике. Стоимость объекта, как и сейчас, будет зависеть от приобретаемой площади, состояния и престижности объекта, близости к центру города.
Как наиболее перспективную специалисты отмечают именно качественную коммерческую недвижимость.Так, при вложении средств в объект площадью до 100 квадратных метров в бизнес-центре класса «А» и «В», риски минимизированы.