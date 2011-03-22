Коммерческие площади станут дороже

Развитие рынка коммерческой недвижимости зависит от стабильности и скорости восстановления экономики не только Тюменского региона, но и России в целом. По данным аналитиков за год рост цен составит порядка 8-10% при отсутствии резких скачков в экономике. Стоимость объекта, как и сейчас, будет зависеть от приобретаемой площади, состояния и престижности объекта, близости к центру города.