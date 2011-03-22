Идеальная свадьба: рекомендации «Школы молодоженов»

Подготовка к свадьбе — дело серьезное. Как правило, будущие молодожены начинают продумывать все детали предстоящего события задолго до заветной даты. Чтобы праздник запомнился и жениху с невестой, и их гостям, нужно учесть множество мелочей. Не запутаться в круговороте приглашений, бонбоньерок, бутоньерок и прочих свадебных радостей тюменским парам помогает «Школа молодоженов».
Обучающий семинар для женихов и невест прошел в минувшее воскресенье в отеле «Ремезов». Гостям «Школы» рассказали о новых веяньях в свадебной индустрии, раскрыли маленькие секреты, дали ценные советы и даже предложили продегустировать свадебные торты.
Nashgorod.ru приводит самые полезные рекомендации от экспертов «Школы молодоженов».
Для начала следует решить, какой будет ваша свадьба — классической или стилизованной. Если вы решили отказаться от классической свадьбы, то необходимо определить стилистику. Стилизация позволит сделать вашу свадьбу яркой и запоминающейся. Так, например, выкуп невесты может превратиться в «квест» по городу. Выполнив все задания, жених найдет свою возлюбленную в каком-нибудь заброшенном здании.
После назначения даты свадьбы начинается головная боль с организацией торжества. Если вам не хочется ко дню свадьбы быть выжатыми как лимон, можно обратиться в сва-дебные агентства. Вам не только окажут помощь в создании праздника вашей мечты, но и предложат услугу — свадьба «под ключ». Решившись на последнее, вы будете только высказывать свои пожелания и одобрять предлагаемые варианты.
Решая, какой будет ваша свадьба, можно определяться не только со стилем, но и с тем, где будет проходит свадьба. Свадьба за границей — отличный вариант, если вам хочется праздника только для двоих. Выбрав страну, убедитесь, что в России этот брак будет считаться законным. Отметим, что примерная стоимость свадьбы, например, в Праге от 130 тысяч рублей, а на экзотических островах дороже, от 190 тысяч рублей. Самые популярные места для бракосочетаний — Шри-Ланка, озеро Комо в Италии, Санторини в Греции, Чешский Крумлов и Куба.
На профессиональном фотографе не стоит экономить. Гордость, с которой вы будете показывать красивые качественные снимки, перевесит все денежные траты. Из соображений экономии молодые зачастую убирают из списка специалистов, занятых на свадьбе, видеооператоров. Это, конечно, право каждого, но стоит сказать, что живая картинка — это нечто особенное. Да и как заметил один из операторов: «Когда дети спросят, почему с вашей свадьбы нет видеозаписей, ведь техника это позволяла — вам будет нечего ответить».
Если вы хотите запечатлеть все моменты свадьбы, то вам на помощь придут не один, а целых два фотографа. Это сравнительно новая услуга для нашего города, однако она уже пользуется интересом молодоженов. Конечно, нанять двух фотографов дороже, но эти издержки оправданы. Например, в момент выкупа невесты один фотограф находится с женихом, а другой — с невестой. Время фотосессии молодоженов может значительно сократиться, не потеряв в качестве: пока жених и невеста позируют одному специалисту, второй фотографирует гостей. Это очень удобно, если ваш свадебный день расписан по минутам.
Если же вам не хочется постоянно поглядывать на часы в свой день, то можно устроить послесвадебную фотосессию. Назначив дату, вы отправляетесь с фотографом туда, куда только заблагорассудится, и фотографируетесь. Это очень удобно тем, что можно не беспокоиться о времени, не переживать за наряды, такой вариант позволяет и подурачиться, и просто чувствовать себя раскованно.
Распределяя обязанности, постарайтесь, чтобы в день свадьбы за все отвечали люди, которых вы хорошо знаете и которым доверяете — традиционно это свидетель и свидетельница.
Выбирая ведущего, следуйте следующим рекомендациям:
— Познакомьтесь с максимально большим числом ведущих — через агентства, через знакомых, на свадьбах, чтобы у вас была возможность выбора.
— Никогда не выбирайте ведущего по видео или по чьей-то рекомендации. Только личная встреча!
— Перед встречей надо четко сформулировать, что вы хотите на свадьбе. Если надо — запишите вопросы, которые помогут вам с выбором.
— При встрече всегда обращайте внимание на речь, манеру общения ведущего. Если человек зажат, неправильно говорит, использует слова-паразиты, то на свадьбе он вряд ли вдруг станет вести себя и говорить иначе.
— Не стесняйтесь оговаривать внешний вид ведущего в день свадьбы.
— Делая выбор, всегда смотрите насколько вам комфортно с каждым конкретным человеком, ведь если вам что-то не нравится, то на свадьбе это ощущение может только усугубиться.
— Если на встрече вас начинают торопить, требуя принять решения едва ли не в конце встречи — не поддавайтесь. Раз ведущий пришел на встречу, он в вас заинтересован так же, как и вы в нем. Лучше просто договоритесь и назначьте время, когда дадите ответ.
— Когда вам неожиданно, без видимых причин, ведущий предлагает серьезную скидку — насторожитесь. Возможно, вам хотят предложить, так сказать, залежалый товар — например, сценарий, использованный на других свадьбах.
Букет невесты — важный атрибут, который должен в течении всего дня сохранять свежий вид. Если вы обращаетесь в салон — уточните, какой именно специалист будет делать ваш букет. Встретьтесь с флористом, обсудите все детали. Чтобы букет получился идеальным, надо точно объяснить, какой будет ваша свадьба, описать платье. Начать заниматься цве-тами следует не позднее, за две недели до свадьбы, особенно, если вы хотите в итоге получить что-то особенное. Срок объясняется просто — от момента заказа цветов до доставки их в салон проходит как раз две недели — так работают все салоны в городе.
Часто бутоньерка для жениха идет в подарок к букету. Заранее обговорите ее внешний вид. Подарок подарку рознь, а бутоньерка — это важное дополнение к букету невесты.
Напоследок хочется дать несколько рекомендаций о том, как надо вести себя в ЗАГСе:
1. Невеста стоит по правую руку от жениха. Эта традиция идет издавна, когда мужчины носили оружие на левом боку, и чтобы ножны не задевали даму — она стояла справа. Исключение составляют только военные, которые правой рукой отдают честь.
2. Обычно, когда двое идут рядом — женщина берет мужчину под руку. Невеста не сможет этого сделать — в одной руке у нее букет, другой — поддерживает подол платья. Поэтому лучше всего, если жених поддерживает невесту под локоток.
3. В момент росписи не надо торопиться — немного попозируйте, чтобы фотограф мог сделать несколько кадров. Вообще все, что вы делаете в ЗАГСе, делайте позируя.
4. Когда жених садится, чтобы поставить роспись, его пиджак может топорщиться, в этот момент лучше или оправить его или расстегнуть.
5. Когда невеста собирается расписываться, необходимо сразу решить останется ли букет при ней. Если нет, то, расписываясь, она передает букет жениху, а потом забирает. Кстати, роспись невеста ставит девичью, так что не стоит об этом не надо волноваться и что-то на ходу изобретать
6. Надевая кольцо на руку любимого человека, не закрывайте кольцо рукой, иначе на фото будет казаться, что вы друг другу массаж пальцев делаете. Лучше всего, если вы потренируетесь дома.
7. В тот момент, когда будет предложено получить поздравление от родителей, удобнее всего передать им свидетельство о регистрации брака. Так оно не потеряется, а у вас будут свободны руки
8. Когда начнутся поздравления гостей, хорошо, если вам помогут свидетели, принимая букеты.
Надеемся, что рекомендации «Школы молодоженов» вам помогут.
Юлия Потапенко