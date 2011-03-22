Идеальная свадьба: рекомендации «Школы молодоженов»

Если вы хотите запечатлеть все моменты свадьбы, то вам на помощь придут не один, а целых два фотографа. Это сравнительно новая услуга для нашего города, однако она уже пользуется интересом молодоженов. Конечно, нанять двух фотографов дороже, но эти издержки оправданы. Например, в момент выкупа невесты один фотограф находится с женихом, а другой — с невестой. Время фотосессии молодоженов может значительно сократиться, не потеряв в качестве: пока жених и невеста позируют одному специалисту, второй фотографирует гостей. Это очень удобно, если ваш свадебный день расписан по минутам.