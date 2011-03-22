Агентство недвижимости - крупное или не очень?

Агентства недвижимости Тюмени сегодня довольно многочисленны и разнообразны, есть крупные и небольшие, разрекламированные и неизвестные, состоящие или нет в НП «Объединение риэлторов Тюменской области» (ОРТ). На что обратить внимание при выборе специалиста, который поможет именно вам и не разочарует впоследствии, рассказала член Совета ОРТ Ирина Семенова.
- Как мы, риэлторы, всегда советуем людям, нуждающимся в нашей услуге, выбирать агентство недвижимости? Правильно, по рекомендациям. По рекомендациям людей (друзей, знакомых, тех, кому вы доверяете), которые уже получили эту услугу и остались ею довольны.
Но, предположим, что у вас нет никого, кто может порекомендовать хорошее агентство недвижимости. Как поступить в этом случае? Отдаться на волю волн, позвонить по объектовой рекламе, на кого попадете? Или выбирать самим по определенным критериям? Тогда по каким?
На поверхности лежит решение выбрать компанию по рекламе. Ту, которая на слуху. С одной стороны верно, реклама на то и рассчитана, чтобы привлекать клиентов. Но реклама дорога. И позволить себе такую рекламу, чтобы бренд был на слуху, могут только крупные компании с большим рекламным бюджетом.
Вот и замечательно! Крупная компания, ее все знают, что может быть лучше? У крупной компании устойчивое положение, прекрасный офис, сервис для клиентов, много объектов, есть из чего выбрать. И это все верно.
Но почему же тогда в нашем городе (как и во многих других городах России, Америки, Канады и т.д.) кроме крупных компаний имеется множество мелких и средних агентств недвижимости? Казалось бы, их давно должны задавить местные и столичные монстры. Но нет! Живут и здравствуют и имеют свою клиентуру.
Здесь можно провести аналогию с гипермаркетами и магазинами шаговой доступности, но она будет не совсем верна.
Вот что сказал мне по этому поводу на одном из Интернет-форумов мой знакомый директор агентства недвижимости из Воронежа: «В крупной компании не занимаются штучной работой. Это дело таких заточенных под индивидуальную работу агентств, как Ваше. Это Ваша ниша на рынке – индивидуальный подход к клиенту и тщательное разруливание нестандартных и тупиковых ситуаций. А крупная компания на продажах - машина. Типа - картофелеуборочная. Посмотрел я в свое время на такую на картошке. Помните ж, наверное, комсомольские картофельные отряды? Машина ехала и выкапывала клубни. После нее было очень много резаной и бракованной картошки. Но вообще и в принципе, машинка выкапывала «на гора» очень много. Несравнимо с нашими личными выкопательскими результатами».
Знаете, лучше и не скажешь. В небольших компаниях нет потока, конвейера. Там каждый клиент – личность. Им занимается, как правило, на всех стадиях один агент, причем опытный и умелый, ибо в небольших компаниях текучка мала. В больших агентствах недвижимости процесс, как правило, разделен на операции, клиента перебрасывают с рук на руки, он становится безликим винтиком системы. В больших компаниях идет постоянный рекрутинг, а это значит, что клиент не застрахован от попадания на неопытного новичка. Поэтому потенциальному клиенту есть о чем призадуматься.
А как бы выбирала я?
Впрочем, почему как бы? Мне уже пришлось один раз выбирать. Три года назад я была в роли покупателя. Так как я сама себе агент покупателя, я стала звонить по рекламе интересующих меня объектов, выбирая себе не агентство, а квартиру. Тем не менее, мне пришлось-таки делать выбор между агентами продавца.
Не секрет, что у нас в Тюмени бывает, когда один и тот же объект продают несколько агентств недвижимости. Так получилось и в этот раз. Интересующим меня объектом занимались и рекламировали его 3 агентства. Получив в одном агентстве невнятное мычание в ответ на мои конкретные вопросы, я набрала второй номер телефона. Здесь меня долго соединяли с нужным агентом, перебрасывая с одного номера на другой, мне это надоело, и я первая положила трубку (большая компания со строгой иерархией). Хорошо, набираю третий номер. Четкий ответ, без воды, знание ситуации по документам, четко названная адекватная комиссия. Договариваемся на встречу – агент является вовремя, показ проводится на профессиональном уровне. Квартира понравилась, агент тоже. В итоге, агент сделала все, что от нее требовалось четко, грамотно и в срок. (Честно сказать, даже более того. Я была очень ограничена в сроках покупки, а у продавца истек срок действия паспорта, но проблема была решена буквально за день!) Остались самые приятные воспоминания. (Агентство было небольшим, но все его работники были грамотными специалистами, работающими не первый год, и каждый из них плотно занимался сугубо своими объектами).
Конечно, все это обобщения, наверное, все могло быть и с точностью до наоборот. Хотя, опыт подсказывает мне, что процентов 80 правды за мной.
Вот так, мои дорогие! Не все то золото, что блестит. Доверяйте себе и своим друзьям, а не броской и яркой рекламе, хоть она и «двигатель торговли»
С уважением,
член Совета Объединения риэлторов Тюменской области Семенова Ирина Николаевна.