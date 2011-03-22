Агентство недвижимости - крупное или не очень?

Не секрет, что у нас в Тюмени бывает, когда один и тот же объект продают несколько агентств недвижимости. Так получилось и в этот раз. Интересующим меня объектом занимались и рекламировали его 3 агентства. Получив в одном агентстве невнятное мычание в ответ на мои конкретные вопросы, я набрала второй номер телефона. Здесь меня долго соединяли с нужным агентом, перебрасывая с одного номера на другой, мне это надоело, и я первая положила трубку (большая компания со строгой иерархией). Хорошо, набираю третий номер. Четкий ответ, без воды, знание ситуации по документам, четко названная адекватная комиссия. Договариваемся на встречу – агент является вовремя, показ проводится на профессиональном уровне. Квартира понравилась, агент тоже. В итоге, агент сделала все, что от нее требовалось четко, грамотно и в срок. (Честно сказать, даже более того. Я была очень ограничена в сроках покупки, а у продавца истек срок действия паспорта, но проблема была решена буквально за день!) Остались самые приятные воспоминания. (Агентство было небольшим, но все его работники были грамотными специалистами, работающими не первый год, и каждый из них плотно занимался сугубо своими объектами).