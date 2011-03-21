Горожане отстоят свой двор: стройке не быть!

Одной из первых выступила на митинге юрист, жилец дома Лидия Овчинникова. Она рассказала об истории того, как ООО «Фармалюкс» был незаконно выдан участок под строительство. Разрешение было выдано департаментом имущественных отношений с нарушением норм и законов и несмотря на заключения специалистов о том, что строительство на данном участке невозможно. Независимо от числа нарушений, в судебном иске о признании решения о строительстве незаконным жителям дома было отказано.