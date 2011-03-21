Горожане отстоят свой двор: стройке не быть!

В минувшую субботу около сорока жителей многоэтажных домов по улице Седова собрались в своем дворе – их объединила проблема уплотнительной застройки. Во дворе граждан могут построить здание, по мнению жильцов, не отвечающее нормативам строительства.
Из информации жителей, ООО «Фармалюкс» планирует построить во дворе указанного дома четырехэтажный медико-фармацевтический центр. При этом разрешения на строительство у компании нет.
Одной из первых выступила на митинге юрист, жилец дома Лидия Овчинникова. Она рассказала об истории того, как ООО «Фармалюкс» был незаконно выдан участок под строительство. Разрешение было выдано департаментом имущественных отношений с нарушением норм и законов и несмотря на заключения специалистов о том, что строительство на данном участке невозможно. Независимо от числа нарушений, в судебном иске о признании решения о строительстве незаконным жителям дома было отказано.
На митинге выступил представитель департамента градостроительной политики города Александр Кривоносов. Он не смог прокомментировать, как стала возможна выдача земельного участка под строительство, однако заявил, что в соответствии с правилами землепользования и застройки, действующими в регионе, в разрешении на строительство ООО «Фармалюкс» было отказано.
Однако жители дома обеспокоены: разрешения на строительство нет, но земля до 2012 года находится в аренде, а значит начала строительных работ можно ожидать в любой момент.
Выступивший на митинге местный житель, преподаватель ТюмГУ Владимир Якименко уверен, что люди готовы идти до конца, чтобы не допустить строительства: «Мы выставим барьер из жителей домов, и не позволим сюда пройти, не смотря на то, что есть решение суда».
Член коллегии экологов общественного совета Тюмени Александр Мусиенко заявил, что, на его профессиональный взгляд, строительство медико-фармацевтического центра без нарушения норм на этом участке невозможно, а также напомнил: «Запомните одну вещь: где точечное строительство — там коррупция и взятки».
По итогам митинга была принята резолюция. Ее зачитал Максим Карпиков — помощник депутата областной Думы Владимира Чертищева, при чьей поддержке был организован митинг. В резолюции закрепили требование не допустить проведения подготовительных работ (получения разрешительной документации и пр.) со стороны ООО «Фармалюкс», а также не допустить начала строительства и других противоправных действий со стороны этой компании, нарушающих права жителей домов (19 и 19а) по улице Седова.