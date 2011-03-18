Бороться с бесплодием нужно с детства

Сегодня врачам достаточно года для того, чтобы понять, что супругам пора начинать лечение. Чем раньше будут определены причины проблемы, тем легче ее будет лечить. Как рассказал сердечно-сосудистый хирург отделения рентгенхирургии Тюменской областной клинической больницы, для жительниц региона доступна такая эффективная методика лечения миомы матки как эмболизация артерий. Суть ее заключается в том, что к тканям опухоли не поступает кровоток, поэтому она постепенно уменьшается, освобождая место для вынашивания плода. Лишь для троих из шестисот женщин, прошедших такую операцию, лечение оказалось неэффективным.