Бороться с бесплодием нужно с детства

Сегодня врачам достаточно года для того, чтобы понять, что супругам пора начинать лечение. Чем раньше будут определены причины проблемы, тем легче ее будет лечить. Как рассказал сердечно-сосудистый хирург отделения рентгенхирургии Тюменской областной клинической больницы, для жительниц региона доступна такая эффективная методика лечения миомы матки как эмболизация артерий. Суть ее заключается в том, что к тканям опухоли не поступает кровоток, поэтому она постепенно уменьшается, освобождая место для вынашивания плода. Лишь для троих из шестисот женщин, прошедших такую операцию, лечение оказалось неэффективным.
Заместитель генерального директора по медицинским вопросам МЦРМ «Меркурий» Елена Попенко рассказала, что в Тюмени успешно практикуется экстракорпоральное оплодотворение. В 2010 году в регионе родилось 589 малышей, зачатых таким способом. Педиатры, наблюдавшие, детей, не заметили каких-либо отклонений в их развитии: все обнаруженные заболевания были обусловлены генетикой.
Однако рассчитывать на медицину стоит в последнюю очередь, считает главный педиатр Тюмени Надежда Казакевич. «Все проблемы бесплодия — в нашей обыденной жизни», — заявила Надежда Владимировна. Ее поддержала врач акушер-гинеколог Перинатального центра Любовь Дробот: «Здоровье — это комплексное понятие, нельзя говорить о репродуктивном здоровье в отрыве от всего остального». По мнению медиков, говорить об особенностях женского и мужского организма с детьми нужно. У детей не должно оставаться вопросов без ответов.
Чаще всего причиной женского бесплодия становится нарушение менструальной функции и последствия абортов. По словам Надежды Казакевич, половина женщин, перенесших аборт во время первой беременности, сталкиваются с проблемами бесплодия. Менструальная дисфункция, в свою очередь, возникает из-за нездорового образа жизни. Правильное питание, функциональная одежда, отсутствие вредных привычек — все эти «банальные» вещи, как ни крути, являются залогом здоровья, в том числе, репродуктивного.
Решать эти проблемы должна, в первую очередь семья. Большинство ошибок люди совершают из-за незнания. Сотрудники департамента здравоохранения уже несколько лет приходят в тюменские школы с просветительскими лекциями, однако до 15 лет на такие встречи требуется разрешение родителей, и, к сожалению, не все родители на это согласны. «Хотя к 15 годам эти проблемы бывают запоздалыми», — отметила Любовь Дробот.
«Сейчас средний возраст первой планируемой беременности приходится на 27,5 лет. Сохранить здоровье все сложнее, — сказала Любовь Эдуардовна. — Поэтому у меня есть один совет для всех: дружите с врачом акушером-гинекологом!».