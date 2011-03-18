Аренда жилья: сводим риск к минимуму

Однокомнатные квартиры в Тюмени можно арендовать не дешевле 8 тысяч рублей, двухкомнатные и трехкомнатные – от 10-12 тысяч рублей в зависимости от района и состояния жилого помещения. Такие данные приводит агентство недвижимости «Авангард-Риэлт». Если вы решили сдать или снять квартиру, задумайтесь о безопасности сделки и подкрепите ее соответствующими документами.
При передаче или получении внаем квартиры необходимо заключить договор. Согласно этому документу, наймодатель (собственник жилья) позволяет нанимателю проживать определенный период в своей квартире. В договоре будут указаны данные собственника помещения, параметры сдаваемого жилья, срок аренды, а также стоимость проживания и порядок оплаты.
Необходимо указать также, входят ли в оплату арендатора коммунальные расходы (подробно указать какие). В дополнение собственник укажет права и обязанности сторон: при каких обстоятельствах договор может быть расторгнут и какие действия предпринимать арендатору при непредвиденных условиях. Например, если с замком во входной двери случается поломка, арендатор не имеет право менять его самостоятельно – только с разрешения собственника. Такая же ситуация с ремонтом сантехники или другого оборудования в квартире. Арендодатели иногда указывают особые пункты, чаще они связаны с поведением в квартире и содержанием жилплощади. Это может быть запрет на курение в жилом помещении или уточнение о том, что проживающую в квартире кошку необходимо кормить два раза в день.
Помимо договора, следует составить опись имущества – приложение к договору найма. Это не значит, что нужно переписать все, вплоть до мелочей, достаточно указать все ценные вещи, такие как бытовая техника, мебель, некоторые предметы декора, например, люстра или бра. Тем не менее, решение о том, что будет в этом списке, принимает хозяин квартиры. Предметам необходимо краткое описание, дата изготовления, стоит указать и дефекты, если таковые имеются. Составлять опись лучше вместе с нанимателем, чтобы он также видел, что указывается и по каким критериям оценивается хозяином.
Если собственник прибегает к услугам агентства недвижимости, необходим еще один договор – об оказании услуг, согласно которому риэлтор привлекает нанимателей жилья. В договоре прописана стоимость услуги специалиста по недвижимости, а также ответственность сторон. Каждое агентство недвижимости применяет свои бланки договоров, тем не менее, клиент имеет право вносить в него изменения.
Стоит помнить и об уплате налогов. В случае сдачи собственником жилого помещения (физ.лицом) за плату во владение и пользование для проживания в нем (договор найма жилого помещения), он обязан уплатить налог на доходы физических лиц. Как пояснила юрист коллегии адвокатов «Тесло» Юлия Фатхуллина, ставка налога составляет 13 % от дохода за год. Самостоятельно посчитав налоговую сумму, гражданин должен подать в налоговый орган декларацию, где указать все, полученные им за налоговый период (год) доходы. Налоговая декларация подается в налоговый орган по месту жительства физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
После совершения сделки, риэлтор уже не вмешивается в отношения собственника и нанимателя жилья, если у них не возникает вопросов. «Случается, что собственники, которые уже сдали свою недвижимость, продолжают консультироваться в агентстве по различным вопросам. Например, можно ли повысить или понизить стоимость проживания. Мы стараемся действовать в интересах клиентов, но, в то же время, понимая куда и как движется рынок аренды, даем соответствующий совет», - комментирует директор агентства недвижимости «Авангард-Риэлт» Руслан Мухаметшин.
Рынок аренды по весне вполне стабилен: наплыв студентов на период зимней сессии окончен. По данным агентства, в 80% случаев недвижимость в Тюмени арендуют иногородние клиенты, при этом зачастую это семьи с детьми, сотрудники компаний или студенты.
Евгения Лямзина