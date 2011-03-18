Аренда жилья: сводим риск к минимуму

Необходимо указать также, входят ли в оплату арендатора коммунальные расходы (подробно указать какие). В дополнение собственник укажет права и обязанности сторон: при каких обстоятельствах договор может быть расторгнут и какие действия предпринимать арендатору при непредвиденных условиях. Например, если с замком во входной двери случается поломка, арендатор не имеет право менять его самостоятельно – только с разрешения собственника. Такая же ситуация с ремонтом сантехники или другого оборудования в квартире. Арендодатели иногда указывают особые пункты, чаще они связаны с поведением в квартире и содержанием жилплощади. Это может быть запрет на курение в жилом помещении или уточнение о том, что проживающую в квартире кошку необходимо кормить два раза в день.