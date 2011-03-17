Накопил на полквартиры – бери жилье по «евротеке»

Банки продолжают идти навстречу клиентам, предлагая все новые продукты. Теперь на тюменском рынке появился новый совместный кредитный продукт ведущего застройщика ООО «Партнер-Инвест» и банка ВТБ24 – «Евротека».
Около 40% квартир «Партнер-Инвест» реализуется с привлечением ипотечных кредитов. По расчетам компании, доля «ипотечных» квартир еще будет увеличиваться. Рассмотрев, какие банковские условия чаще выбирают покупатели новостроек, специалисты банка и застройщика пришли к новому кредитному продукту - «Евротеке».
Процентная ставка по новому кредиту – от 7,5% до 9,55% годовых, но такой кредит рассчитан на состоятельных людей, так как срок кредитования значительно сокращен – 5-8 лет. При этом первоначальный взнос составит 30% или 50%. Если первоначальный взнос 50% и срок кредитования 3 года – ставка 7,5%. Если купить квартиру за 1 млн. 400 тысяч рублей. При внушительном первоначальном взносе в 50%, 750 тысяч придется занимать у банка. При оформлении пакета «Евротеки» средний платеж по кредиту составит порядка 13-15 тысяч рублей в месяц. Платеж по кредиту ежемесячный равный (аннуитетный). При этом банк дает возможность погашать кредит досрочно (как частично, так и полностью) по истечении трех месяцев с момента принятия кредита.
Приобрести квартиры по «Евротеке» можно в восьми домах квартала «Альфа» строящегося микрорайона «Европейский». Покупателям представлена широкая линейка планировок – порядка 24 видов, а также самые удобные квартиры – от однокомнатных (30 квадратных метров) до трехкомнатных (90 квадратных метров). Степень готовности домов на сегодня 10-70%, но к концу года будут сданы первые многоквартирные объекты.
«Евротека» - это предложение для тех клиентов, которые находятся между теми, кто покупает квартиры в рассрочку и теми, кто покупает квартиры с привлечением ипотечных кредитов на срок до 30 лет. По статистике банков, зачастую, оформляя ипотечный кредит на 25-30 лет, клиент в среднем «гасит» его в течение 5-10 лет, поэтому этот продукт может быть интересным для уверенных людей, считает директор по маркетингу и продажам застройщика Виталий Курбатов.
Низкая ставка – это скидка застройщика на первоначальную стоимость квартир в размере разницы между общей суммой процентов, рассчитанных по ставке 11,5% от суммы кредита за весь период действия договора по ипотеке и общей суммой процентов, рассчитанных по ставкам 7,5% годовых (на 5 лет при взносе 50%); 8,59% годовых (на 5 лет при взносе 30%); 8,82% годовых (на 8 лет при взносе 50%); 9,55% годовых (на 8 лет при взносе 30%) от той же суммы кредита и за этот же период.
«Клиента мы видим – уже состоявшегося, со стабильным доходом порядка 28-30 тысяч рублей в месяц – для слоев среднего и выше среднего», - прокомментировала заместитель управляющего Тюменского филиала ВТБ24 Марина Павлова. При этом практически на каждого клиента в банке есть другие предложения по ипотеке. К тому же, оформить кредит на квартиру в «Европейском» можно практически в любом банке.
Продукт запущен в оборот с 15 марта по 31 мая 2011 года. По итогам акции результаты будут проанализированы, возможно, мы продлим действие этого предложения, подытожил Курбатов.
Евгения Лямзина
Фото Евгения Шарова
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