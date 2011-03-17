Накопил на полквартиры – бери жилье по «евротеке»

Процентная ставка по новому кредиту – от 7,5% до 9,55% годовых, но такой кредит рассчитан на состоятельных людей, так как срок кредитования значительно сокращен – 5-8 лет. При этом первоначальный взнос составит 30% или 50%. Если первоначальный взнос 50% и срок кредитования 3 года – ставка 7,5%. Если купить квартиру за 1 млн. 400 тысяч рублей. При внушительном первоначальном взносе в 50%, 750 тысяч придется занимать у банка. При оформлении пакета «Евротеки» средний платеж по кредиту составит порядка 13-15 тысяч рублей в месяц. Платеж по кредиту ежемесячный равный (аннуитетный). При этом банк дает возможность погашать кредит досрочно (как частично, так и полностью) по истечении трех месяцев с момента принятия кредита.