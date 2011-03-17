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Накопил на полквартиры – бери жилье по «евротеке»

17 марта 2011, 14:50
Банки продолжают идти навстречу клиентам, предлагая все новые продукты...

Банки продолжают идти навстречу клиентам, предлагая все новые продукты. Теперь на тюменском рынке появился новый совместный кредитный продукт ведущего застройщика ООО «Партнер-Инвест» и банка ВТБ24 – «Евротека».

Около 40% квартир «Партнер-Инвест» реализуется с привлечением ипотечных кредитов. По расчетам компании, доля «ипотечных» квартир еще будет увеличиваться. Рассмотрев, какие банковские условия чаще выбирают покупатели новостроек, специалисты банка и застройщика пришли к новому кредитному продукту - «Евротеке».

Процентная ставка по новому кредиту – от 7,5% до 9,55% годовых, но такой кредит рассчитан на состоятельных людей, так как срок кредитования значительно сокращен – 5-8 лет. При этом первоначальный взнос составит 30% или 50%. Если первоначальный взнос 50% и срок кредитования 3 года – ставка 7,5%. Если купить квартиру за 1 млн. 400 тысяч рублей. При внушительном первоначальном взносе в 50%, 750 тысяч придется занимать у банка. При оформлении пакета «Евротеки» средний платеж по кредиту составит порядка 13-15 тысяч рублей в месяц. Платеж по кредиту ежемесячный равный (аннуитетный). При этом банк дает возможность погашать кредит досрочно (как частично, так и полностью) по истечении трех месяцев с момента принятия кредита.

Приобрести квартиры по «Евротеке» можно в восьми домах квартала «Альфа» строящегося микрорайона «Европейский». Покупателям представлена широкая линейка планировок – порядка 24 видов, а также самые удобные квартиры – от однокомнатных (30 квадратных метров) до трехкомнатных (90 квадратных метров). Степень готовности домов на сегодня 10-70%, но к концу года будут сданы первые многоквартирные объекты.

«Евротека» - это предложение для тех клиентов, которые находятся между теми, кто покупает квартиры в рассрочку и теми, кто покупает квартиры с привлечением ипотечных кредитов на срок до 30 лет. По статистике банков, зачастую, оформляя ипотечный кредит на 25-30 лет, клиент в среднем «гасит» его в течение 5-10 лет, поэтому этот продукт может быть интересным для уверенных людей, считает директор по маркетингу и продажам застройщика Виталий Курбатов.

Низкая ставка – это скидка застройщика на первоначальную стоимость квартир в размере разницы между общей суммой процентов, рассчитанных по ставке 11,5% от суммы кредита за весь период действия договора по ипотеке и общей суммой процентов, рассчитанных по ставкам 7,5% годовых (на 5 лет при взносе 50%); 8,59% годовых (на 5 лет при взносе 30%); 8,82% годовых (на 8 лет при взносе 50%); 9,55% годовых (на 8 лет при взносе 30%) от той же суммы кредита и за этот же период.

«Клиента мы видим – уже состоявшегося, со стабильным доходом порядка 28-30 тысяч рублей в месяц – для слоев среднего и выше среднего», - прокомментировала заместитель управляющего Тюменского филиала ВТБ24 Марина Павлова. При этом практически на каждого клиента в банке есть другие предложения по ипотеке. К тому же, оформить кредит на квартиру в «Европейском» можно практически в любом банке.

Продукт запущен в оборот с 15 марта по 31 мая 2011 года. По итогам акции результаты будут проанализированы, возможно, мы продлим действие этого предложения, подытожил Курбатов.

Евгения Лямзина

Фото Евгения Шарова

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