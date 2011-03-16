Услуги риэлтора стали дешевле за счет фиксированной составляющей

Услуги риэлторов теперь оплачиваются по-другому. За счет введения постоянной составляющей в тариф цена на услугу в целом даже снижена. Такое нововведение появилось в региональном агентстве недвижимости «Этажи» сегодня.
Как пояснил на пресс-конференции директор «Этажей» Ильдар Хусаинов, система утвержденного прейскуранта применяется и в других регионах, а также на столичном рынке недвижимости. Ряд агентств недвижимости Тюмени давно используют фиксированный тариф, но граждане до сих пор не знают, что такие условия на рынке существуют. Теперь же на такой тариф подключилось и одно из крупнейших агентств города.
Полностью отказываться от процентной составляющей риэлторы не стали, тем не менее, она значительно снижена. Стоимость услуги зависит от реализуемого объекта. Так, продавая квартиру стоимостью до миллиона рублей, услуги риэлтора будут стоить 25 тысяч рублей + 1% от стоимости объекта. Реализация недвижимости стоимостью от миллиона до трех – 30 тысяч рублей + 1%, а свыше 3 миллионов – 2% от стоимости квартиры.
Таким образом, продавая квартиру за 2 миллиона, владелец жилья может просчитать, сколько он должен заплатить риэлтору: в «Этажах» сумма составит порядка 30 тысяч + 20 тысяч рублей, а при тарифе 3% в другом агентстве - сумма оплаты будет 60 тысяч рублей. Разница очевидна.
Агентство предлагает ознакомиться с прейскурантом цен на сайте компании, и там же увидеть перечень услуг, за которые будет платить клиент. Среди них: определение рыночной стоимости жилья; выработка рекомендаций по оптимальной стоимости квартиры в зависимости от необходимого срока продажи; составление маркетинг-плана по продвижению объекта; организация предварительного договора и безопасной системы расчетов (при необходимости с использованием банковской ячейки); проведение сделки в Росреестре без ожидания для клиента; контроль за процессом приема-передачи квартиры; профессиональные услуги по расчету налогооблагаемой базы и получению налоговых вычетов. А также размещение рекламы объекта в ведущих печатных изданиях, на Интернет-порталах по недвижимости (в том числе размещение в базе «Этажей» и на сайте агентства), а также участие в акциях агентства.
Помимо этого в агентстве есть скидки для различных категорий населения: студентов, пенсионеров, а также для участников региональных программ, например, «Обеспечение молодых семей жильем» или предоставление жилищных субсидий бюджетникам Тюмени.
По словам директора агентства, «Этажи» обслуживают довольно значительную долю рынка. Агентству, специализирующемуся на вторичном жилье, принадлежит 20-24%..
В завершение пресс-конференции Ильдар Хусаинов пояснил общую картину рынка недвижимости Тюмени сегодня. Он отметил, что активного роста цен не предвидит. За последний квартал рост цен в новостройках составил, по данным «Этажей», порядка 1,5-2%, а на вторичном рынке последние два месяца практически не отмечено роста.
Евгения Лямзина