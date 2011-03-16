Услуги риэлтора стали дешевле за счет фиксированной составляющей

Агентство предлагает ознакомиться с прейскурантом цен на сайте компании, и там же увидеть перечень услуг, за которые будет платить клиент. Среди них: определение рыночной стоимости жилья; выработка рекомендаций по оптимальной стоимости квартиры в зависимости от необходимого срока продажи; составление маркетинг-плана по продвижению объекта; организация предварительного договора и безопасной системы расчетов (при необходимости с использованием банковской ячейки); проведение сделки в Росреестре без ожидания для клиента; контроль за процессом приема-передачи квартиры; профессиональные услуги по расчету налогооблагаемой базы и получению налоговых вычетов. А также размещение рекламы объекта в ведущих печатных изданиях, на Интернет-порталах по недвижимости (в том числе размещение в базе «Этажей» и на сайте агентства), а также участие в акциях агентства.