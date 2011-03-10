Новые водительские права: что ждет тюменцев?

К нам еще не привезли специальное оборудование для печати новых удостоверений. Проблему обещали решить в мае текущего года.
Начать выдачу новых прав хотели 1 марта. До этого начальник ГИБДД Тюменской области Геннадий Лоточкин заявил журналистам, что специально для этой цели в ведомстве выделят отдельные помещения. Но потом стало ясно, что в наш регион из Москвы не успевают привезти программный комплекс для создания международных водительских прав. На все отделения ГИБДД оборудования пока не хватает.
Хотели — как лучше, а получилось…
Вообще, начало выдачи удостоверений международного образца сорвалась не только у нас, но еще и в ряде регионов страны. Даже там, где выдача должна была быть одной из первых по определению — в городе Сочи, которому, пусть и на время, предстоит встать впереди России всей. Туда вовремя не привезли оборудование и пока неизвестно, когда привезут. Что касается географических соседей Тюменской области, то в Омске местным водителям также придется ждать новых удостоверений определенное время, а вот у других наших соседей, автолюбителей из Свердловской области, возможность получить удостоверения международного образца появилась. Так, на одном из крупных форумов Екатеринбурга люди уже обсуждают только что полученные новые права. Как и в Москве. Пока о массовой замене старых водительских удостоверений на новые говорить не приходится. Международные права получают очень немногие, а подавляющему большинству автолюбителей разрешено ездить по России со старыми правами до окончания их срока действия. Проблемы у водителей могут возникнуть только при выезде заграницу. В чем? Попробуем разобраться.
Куда и с какими правами
Дело в том, водительское удостоверение международного образца дает вам возможность не таскать с собой лишние бумажки. Согласно международной Конвенции о дорожном движении, членом которой является Россия, до апреля 2011 года государства-участники должны перейти на новый, международный формат водительских прав. Попросту говоря, чтобы вы спокойно поехали из России в Польшу, а там ни у одного инспектора дорожной службы не возникло вопросов, типа: «А что это за права такие и что в них написано?». Но здесь есть один очень важный момент: в принципе, согласно Конвенции, водителю достаточно иметь при себе обычные национальные права того государства, гражданином которого он является. При этом международное водительское удостоверение (МВУ) можно не получать вовсе. Об этом несколько дней назад в Москве напомнил заместитель начальника управления департамента ОБДД МВД России Александр Борисов.
По его словам, международные водительские права нужны в том случае, если вы на своей машине поедете в страну, которая не является членом международной Конвенции о дорожном движении, например в Голландию, Турцию или Китай. В этом случае нужно обращаться в информационную службу посольства либо консульства той страны, в которую выезжаете, и уточнить, какие водительские документы признаются и необходимо иметь при себе, чтобы управлять машиной, либо взять авто напрокат. С собой обязательно брать два вида водительских прав: и международные, и национальные. Тогда никаких проблем возникнуть не должно.
И что в итоге?
Водительские права международного образца изначально хотели ввести для стандартизации, чтобы у автолюбителей из разных стран был одинаковый документ, который бы сообщал актуальную информацию о машине и ее владельце. Для россиян бы появилась возможность беспрепятственно передвигаться по тем же странам ЕС, или легко брать машину напрокат, не озадачиваясь оформлением сопутствующих документов (в частности международного водительского удостоверения). К примеру, на обратной стороне карты новых прав предусмотрены картинки — расшифровки обозначений «А», «В», «С», «D», «BE», «CE», «DE», чтобы дорожная инспекция тех стран, в которых данные обозначения не приняты, могла понять, какими видами транспорта имеет право управлять гость из России. Также права международного образца имеют повышенную степень защиты от подделок, специальный штрих-код, позволяющий ускорить процедуру его проверки, в документ можно внести паспортные данные автовладельца.
Но, увы и ах. К моменту, когда всем надо переходить на новые водительские удостоверения, мы оказались не готовы. И хотя нас уверяют, что за границу можно ехать и с обычными российскими правами, многие, кто был в Европе, не советуют отправляться в путь только с ними. На всякий случай настоятельно рекомендуют брать и международное водительское удостоверение, в котором вся информация о вас будет написана латинскими буквами, а не кириллицей. Однако это все для тех, кто собрался отправиться за бугор. Что же касается остальных тюменских автолюбителей, то пока про новые права можно забыть. Тем, у кого есть старые удостоверения можно ездить с ними до окончания указанного срока действия. Тем же, кто сдает на права сейчас, в ГИБДД области будут выдавать либо водительский документ старого образца, либо временные удостоверения. Правда «вновьприбывшим», судя по всему, придется раскошеливаться дважды: при получении временных прав и еще потом, когда начнут выдавать долгожданные международные права. Вот такая арифметика.
Михаил Захвтакин
Фото с сайта drive.ru