Новые водительские права: что ждет тюменцев?

Но, увы и ах. К моменту, когда всем надо переходить на новые водительские удостоверения, мы оказались не готовы. И хотя нас уверяют, что за границу можно ехать и с обычными российскими правами, многие, кто был в Европе, не советуют отправляться в путь только с ними. На всякий случай настоятельно рекомендуют брать и международное водительское удостоверение, в котором вся информация о вас будет написана латинскими буквами, а не кириллицей. Однако это все для тех, кто собрался отправиться за бугор. Что же касается остальных тюменских автолюбителей, то пока про новые права можно забыть. Тем, у кого есть старые удостоверения можно ездить с ними до окончания указанного срока действия. Тем же, кто сдает на права сейчас, в ГИБДД области будут выдавать либо водительский документ старого образца, либо временные удостоверения. Правда «вновьприбывшим», судя по всему, придется раскошеливаться дважды: при получении временных прав и еще потом, когда начнут выдавать долгожданные международные права. Вот такая арифметика.