8 Марта у застройщика: цветы и строительные планы

С международным женским днем – 8 Марта – поздравила тюменских журналисток девелоперская компания «Партнер-Инвест» в минувшую субботу. За два часа интересной беседы за чашкой кофе директор по маркетингу и продажам Виталий Курбатов и руководитель проекта «микрорайон «Европейский» Евгений Арапов рассказали новости со стройплощадки и ответили на массу вопросов.
ООО «Партнер-Инвест» приступило к реализации второго квартала в микрорайоне «Европейский», название которого - «Бетта». В квартале будет девять домов, четыре из которых нового формата – серии «комфорт», выполненные из кирпича и с боле комфортной планировкой. Первый дом квартала ГП-24 уже выставлен на продажу. «Поскольку степень готовности домов в квартале «Альфа» от 40 до 70%, то есть достаточно высока, цены на квартиры там выше, чем в «Бетта». К тому же выбор квартир в первом квартале уже значительно сокращен», - прокомментировал Виталий Курбатов.
Что интересно, застройщик планирует в будущем отойти от ввода домов в эксплуатацию в черновой отделке. Начало этому положено в одном из домов квартала «Альфа». Дом (более 130 квартир) будет сдан полностью в чистовой отделке с частичной меблировкой. Два его «брата-близнеца» будут предложены покупателям в черновом виде. В итоге квадратный метр в меблированной квартире станет на 8 тысяч рублей дороже (то есть однокомнатная квартира будет тысяч на 200 дороже, чем аналог в черновом варианте), но это будет квартира с санузлом «под ключ», с кухонным гарнитуром и варочной поверхностью, с половым и стеновым покрытиями в разных цветовых вариантах. Со слов Евгения Арапова, покупатели пока с осторожностью относятся в покупке квартиры с отделкой, но «когда будет готов демонстрационный этаж, думаю, продажи пойдут активнее».
Европа – она разная. Поэтому, объездив немало стран, специалисты компании привносят все новые интересные элементы рамках российских нормативов: в планировках, в технологиях строительства и установки сетей, в обустройстве и «начинке» микрорайона в целом. «Квартиры должны быть доступные, функциональные и по «понятной» цене», - пояснил Евгений Арапов.
Застройщик также продолжает внедрять энергосберегающие технологии, о которых мы неоднократно писали. Отметим, что позиция компании – жилье эконом-класса, поэтому и технологии внедряются такие, чтобы было комфортнее, но не произошло удорожания квадратного метра. Так, например, предложение журналистов об установке фотоэлементов для включения и выключения воды, Арапов отклонил, ссылаясь на дороговизну системы.
Жилье эконом-класса от «Партнер-Инвест» - это комфортное жилье по достойной цене, а также ряд продуманной инфраструктуры, в том числе и социальной. Это удобный и ухоженный микрорайон. В этом плане помогает, конечно, управляющая компания «Комфортный дом», которая возьмет под свое крыло дома микрорайона.
«Европейский» пользуется огромным спросом. Крупный девелопер «Партнер-Инвест», узнаваемый уже и за рубежом, не подведет ни покупателей, ни партнеров – они строят для нас, поясняют, каковой может быть жизнь в микрорайоне. Быть может, им удастся хоть немного изменить менталитет тюменцев и научит их беречь свое жилье.
Журналисты еще долго рассматривали макеты микрорайона, домов и планировок. Евгений Арапов пояснял каждый момент, вызывающий вопросы, рассказывал о каждом элементе, изображенном на картинке. По завершению мероприятия каждый журналист получил небольшой презент и букет тюльпанов.
Евгения Лямзина