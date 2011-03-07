8 Марта у застройщика: цветы и строительные планы

Что интересно, застройщик планирует в будущем отойти от ввода домов в эксплуатацию в черновой отделке. Начало этому положено в одном из домов квартала «Альфа». Дом (более 130 квартир) будет сдан полностью в чистовой отделке с частичной меблировкой. Два его «брата-близнеца» будут предложены покупателям в черновом виде. В итоге квадратный метр в меблированной квартире станет на 8 тысяч рублей дороже (то есть однокомнатная квартира будет тысяч на 200 дороже, чем аналог в черновом варианте), но это будет квартира с санузлом «под ключ», с кухонным гарнитуром и варочной поверхностью, с половым и стеновым покрытиями в разных цветовых вариантах. Со слов Евгения Арапова, покупатели пока с осторожностью относятся в покупке квартиры с отделкой, но «когда будет готов демонстрационный этаж, думаю, продажи пойдут активнее».